Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını Hamza Dağ aldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- AK Parti\'nin İzmir\'den seçilen 8 milletvekili, İl Seçim Kurulu\'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. İzmir birinci bölge birinci sıradan milletvekili seçilen Başbakan Binali Yıldırım\'ın mazbatasını, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ aldı. İlk kez Meclis\'e giren eski milli futbolcu Alpay Özalan da mazbatasını alarak, siyasete başlamış oldu.

AK Parti, yeni dönemde İzmir birinci bölgeden 4, ikinci bölgeden 4 olmak üzere toplamda 8 milletvekili ile temsil edilecek. Milletvekillerinden Hamza Dağ, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan mazbatalarını, Kültürpark 4 No\'lu Holdeki İzmir İl Seçim Kurulu\'nda düzenlenen törenle, İl Seçim Kurulu Başkanı Hasan Sümer\'in elinden aldı. Başbakan Binali Yıldırım\'ın mazbatasını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ teslim aldı. Yoğun ilgi ile karşılaşan eski milli futbolcu Alpay Özalan, zor anlar yaşadı. Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerle dakikalarca ilgilenen Özalan, Kültürpark\'tan güçlükle çıkabildi.

Mazbata töreninin ardından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, \"24 Haziran seçimlerinin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir\'den 8 milletvekili çıkardık. Vekillerimiz ile birlikte mazbatalarımızı aldık. Vekillerimizin İzmir\'imizi Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Teşkilat mensuplarımız da bu heyecanımızı bizimle paylaşmak istedi. Böyle bir katılım oldu. Vekillerimize hayırlı olsun\" diye konuştu.

\'ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLISI OLSUN\'

Uzun yıllar yeşil sahalarda ter döktükten sonra siyasete girme kararı alan Alpay Özalan ise \"Son derece mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. Cumhurbaşkanımızın çizeceği yolda, ülkemize hizmet etmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Allah mahcup etmesin, ülkemiz için hayırlısı olsun\" dedi.

YILDIRIM\'A MAZBATAYI VERECEK

Hamza Dağ ise \"27\'nci Dönem ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ndeki ilk dönem hayırlı olsun. Bugüne kadar ilimize güzel hizmetler yapmaya gayret ettik. Sayın Başbakanımız da bakanlık ve başbakanlığı döneminde yapmaya gayret etti. İzmir\'de onun önderliğinde bizler de yine ona yardımcı olarak önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında daha güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Sayın Başbakanımız ile görüştüğümüzde mazbatayı almamız gerektiğini söyledi. Yarın da teşekkür turlarımızı tamamlayacağız. Çarşamba günü Sayın Başbakanımıza mazbatasını takdim edeceğiz, hem de kaydımızı yaptıracağız\" diye konuştu.

İzmir\'den milletvekili seçilen Ceyda Bölünmez Çankırı, tüm milletvekilleri ile brlikte mazbatalarını aldıklarını ifade ederek, \"İzmir çok kıymetli bir şehir. Buradan milletvekili seçilmek bizim için büyük onur. Daha önce Mardin milletvekilliği yapmıştım. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız hizmetlerle İzmir\'de daha çok adımız duyulacak\" ifadelerini kullandı.



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