Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim (3)

\'15 YILDIR AYIPLARI TEMİZLEMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ\'

Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli Seyit Rıza Meydanı\'nda, partisi tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 1938 \'Dersim\' olaylarına değinerek, \"Geçmişte bazı yanlışlar olabilir. Olmuştur. Bu ayıpları temizlemek için 15 yıldır AK Parti iktidarı olarak çaba sarf ediyoruz. İnşallah terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Terör en çok zararı buralar, Kürt kardeşlerimize, Doğu ve Güneydoğu\'ya veriyor. Çünkü buraya yatırım gelmesini istemiyor\" dedi.

Suruç\'taki taziye ziyaretinin ardından helikopterle Tunceli\'ye geçen Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak kent merkezindeki bazı şehit ailelerini ziyaret etti. Yıldırım, daha sonra Seyit Rıza Meydanı\'nda düzenlenen mitinge katıldı. Ramazan Bayramı\'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, \"Bütün Dersimli kardeşlerimi selamlıyorum. Kurtuluş Savaşı kahramanı Diyap Ağa\'nın memleketi Tunceli\'yi selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra günlerce meydanları sahipsiz bırakmayan siz Tuncelilileri, yiğit Dersimlileri yürekten kutluyorum. Dersimlilerin kadını da erkeği de yiğittir. Kadını da erkeği de merttir. 15 Temmuz ve sonrasında siz bunu yedi düvele gösterdiniz. Allah sizden razı olsun. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan\'ı alçak FETÖ\'cülere yedirtmediniz; ülkemizi darbecilere bırakmadınız. Biz hep beraber Türkiye’yiz. Alevi, Sünni, Türk, Kürt hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Her vatandaşımızın başımızın gözümüzün üzerinde yeri var. Şimdi bu birlik ve beraberliği 24 Haziran\'a taşıyacağız. Doğuştan bize verilen dinimiz, dilimiz,\' ırkımız, mezhebimiz Allah\'ın bize lütfudur. Bu bizim zenginliğimizdir. Hepimizin aynı olması gerekmiyor. Farklılıklarımızla biz zenginiz. Biz tek bir insanımızın gönlünün kırılmasına ötekileştirilmesine asla rıza göstermeyiz\" dedi.

\'GEÇMİŞTE BAZI YANLIŞLAR OLABİLİR\'

Tunceli\'de 1938 tarihinde yaşanan \'Dersim\' olaylarına değinerek, bazı yanlışların yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, \"Geçmişte bazı yanlışlar olabilir. Olmuştur. Bu ayıpları temizlemek için 15 yıldır AK Parti iktidarı olarak çaba sarf ediyoruz. Ben, Tunceli\'ye Erzincanlı biri olarak ilk geldiğimde 2004 yılında Tunceli\'de bir metrekare bile sıcak asfalt yol yoktu. Köy gibiydi. Şimdi bakıyorum. Her tarafta yollar yemyeşil refüjler, peyzajlar acaba Tunceli\'ye mi geldik Cenevre\'ye mi geldik diye şaşırdık. Helal olsun. Tunceli bunların fazlasını hak ediyor. Çünkü vaktiyle Tunceli çok çekti. Dersim olaylarından neler çektik. Büyüklerimiz ne kadar büyük bedeller ödediler. Hala onun acılarını tamir etmeye, dillendirmeye uğraşıyoruz. Farklılıklarımızı hep zenginlik olarak gördük; göreceğiz. Bizi cenabı Hak nasıl yarattıysa birbirimizi öyle kabul edeceğiz. Kimin Kürt, kimin Türk olacağına biz kendimiz karar vermiyoruz. Anamızı, babamızı biz mi seçiyoruz. O halde neyin kavgasını yapıyoruz. Hiç kavga yapmayacağız. Kardeş olacağız. Et tırnak gibi olacağız. Terörün, emperyal ülkelerin ülkemizi bölmesine, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Şu muhalefet adaylarının hiç terörle ilgili ağızlarından laf çıkıyor mu? Terörle nasıl mücadele edecekler bununla ilgili bir şey duydunuz mu? Ağızlarından FETÖ ile ilgili bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Terörle mücadele cesaret istiyor. Mangal gibi yürek ister. Recep Tayyip Erdoğan gibi memleket sevdalısı ister. O da bunlarda yok\" diye konuştu.

\'BENİM ADIMI KOYAN \'ALEVİ\' BİR KOMŞUM\'

Konuşmasında, terörü ülkenin gündeminden çıkaracaklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, \"İnşallah terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Terör en çok zararı buralar, Kürt kardeşlerimize, Doğu ve Güneydoğu\'ya veriyor. Çünkü buraya yatırım gelmesini istemiyor. Şimdi artık Tunceli\'de 4 tane tekstil fabrikası kuruldu. Avrupa\'ya ihracat yapmaya başladı. İşte bu terörün yok edilmesi ve artık huzurun, güvenin sağlanmasıyla mümkün hale geldi. Bu ülkenin hiçbir evladını kaybetmeye rıza gösteremeyiz. Tek bir insanımızı dahi terör örgütlerine kaptıramayız, feda edemeyiz. Herkes, her vatandaşımız kendisini istediği gibi ifade edecek. Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bu kadar açık söylüyorum. Bu acıları yaşatanları tarih de biz de affetmeyeceğiz. Bizim için Konya, Yozgat, Sakarya, Erzincan neyse Dersim de aynısıdır. Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar asla muvaffak olamayacaklar. Asırlarca bu topraklarda her renkten, her inançtan beraberce yaşadık. Benim adım Binali. Binalı, Ali\'nin oğlu demek. Benim adımı koyan Alevi bir komşum. İşte Alevi Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir. Bizim derdimiz bu ülkeyi bölmek isteyen, genç nesilleri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir. Tunceli\'nin dağlarında artık onlara rastlayamazsınız. Onların hepsini imha ettik. Vatandaşlarımızın canına kastetmesinin önüne geçtik. Kobani olaylarında Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlara, Kürt ve Alevi kardeşlerimizi istismar edenlere geçit vermeyeceğiz. Demokratik siyaset kılıfıyla toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız\" dedi.

\'HEDEFLERİNDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN VAR\'

AK Parti\'nin 2023 hedeflerine ve 2053 vizyonuna kararlılıkla yürüdüğünü ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Bakıyorsunuz muhalefet adaylarına hiçbir projeleri yok. Hedeflerinde Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan olmasın da Türkiye ne olursa olsun. Onlar, Türkiye\'yi geri götürmek istiyorlar. Türkiye\'yi muassır medeniyetler seviyesine taşıyacak fikirleri yok. Bugün cumhurbaşkanı adayı diye ortada gezen isimleri görüyorsunuz. Hangisinin bu memlekette bir dikili ağacı var. Hangisinin bu ülkede bir tek taş üstüne taş koyduğu eseri var. Yol yapacağız deseler zaten AK Parti 20 bin kilometre yol yapıp bitirmiş. Okul yapacağız deseler AK Parti okulları da yapıp bitirmiş. AK Parti 15 yılda 131 tane yeni üniversite kurdu. Sağlık için bir proje söylemeye çalışsalar yolda kalırlar. Çünkü sağlıkta muazzam değişimi, dönüşümü AK Parti yaptı. Vatandaşımıza ev vaat etseler bakıyorlar ki AK Parti 817 bin TOKİ konutu yapıp sahiplerine teslim etmiş. Ulaşımda yenilik yapacağız deseler AK Parti 15 yılda 385 kilometre tünel yapmış. 80 yılda diğer iktidarlar 50 kilometre yapmışlar. AK Parti farkı işte bu. Yüksek hızlı treni hayalden gerçeğe dönüştüren AK Parti. 29 Yeni havalimanı yapan AK Parti. AK Parti iktidara geldiğinde sadece 9 vilayetimizde doğalgaz vardı. Şimdi 79 vilayetimizde doğalgaz var. Bütün bunları gören muhalefet adayları bakıyorlar ki yapacak bir şey yok. Ne düşünseler AK Parti yapmış. O zaman kızıyorlar. Biz iyisi mi bu AK Parti\'nin yaptıklarını yıkalım diyorlar. Yani sizin anlayacağız önümüzde bir yapım ekibi var bir de yıkım ekibi. 24 Haziran\'da yapım ekibine mi yıkım ekibine mi oy vereceksiniz?\"

TUNCELİ’YE YATIRIMLARI ANLATTI

AK Parti\'nin hizmet siyaseti yaptığını, iktidarları döneminde Tunceli\'ye 5 katrilyon 300 trilyon liralık yatırım yapıldığını belirten Yıldırım, \"AK Parti 15 yılda Tunceli\'ye ilçelerine 5 katrilyon 300 trilyon yatırım yaptı. Helali hoş olsun. Şu anda devam eden projelerin toplamı 2 katrilyon 800 trilyon. Tunceli\'ye 184 derslik yaptık. 2008 yılında Munzur Üniversitesi\'ni kurduk. 7 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 8 araştırma merkezi açtık. Kısa bir süre önce spor bilimleri fakültesi kurduk. Bu, Tunceli\'nin çok ihtiyacı olan bir fakülte. Buralar yüksek yerler. İyi sporcular yüksek yerlerde yetişir. Üniversite içinde kültür merkezi, olimpik yüzme havuzu, kütüphane de kuracağız. Yurt kapasitesini 2 bin 100 yatağa çıkardık. Sağlıkta büyük eserleri hayata geçirdik. Göreve başladığımızdan bu yana 3 hastane, 9 tane birinci kademe sağlık tesisi yaptık. 6 tane uzman doktor vardı. Şimdi 62 tane doktor var. Bizden önce Tunceli\'de 1 tane acil istasyonu 1 tane de ambulans vardı. Şimdi 12 acil istasyonu 29 tane de ambulans var. 41 şantiyede 635 milyon liralık yatırımla Tunceli\'ye projelerimiz devam ediyor. Ben Ulaştırma Bakanı olduğumda Tunceli\'nin bir metre bile bölünmüş yolu yoktu. 46 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yol konusundaki çalışmalarımız devam ediyor\" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli\'nin bir doğa harikası coğrafyaya sahip olduğunu kaydederek, \"Pertek Köprüsü\'nü de yapacağız. Boğazın Yavuz Sultan Selim Köprüsü var da Pertek\'in köprüsü olmaz mı, elbette olur. Munzur Çayı Tunceli için hayati öneme sahip. Bir doğa harikası. Dünyada böyle bir yer yok. Raftinge, turizme müsait. Buraya hidroelektrik santrali yapılacaktı. Geçen sene geldiğimizde söz verdim. Yapılmıyor. Bundan sonra da buraya, buranın doğal güzelliğinin bozulmaması için bu projeyi hayata geçirmeyeceğiz. Size buradan bunu da ilan ediyorum. Ama sizden de bir şey istiyorum. Tunceli\'nin işlerini takip etmek için, bu projeleri takip etmek için vekil lazım. Vekili siz seçeceksiniz, işleri de onlar takip edecek\" dedi.

Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bir çok alana yapılan yatırımları detaylı olarak anlatan Başbakan Yıldırım, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin pazar günü Tunceli\'de miting düzenleyeceğini hatırlatarak, \"Tuncelilerden ona şu soruyu sormalarını istiyorum. Tunceli\'ye yaptığınız bir eser var mı? Bir tane çınar, bir ladik fidanı, bir kavak, söğüt ağacı dahi diktilerse başım gözüm üstünde yerleri var. Çünkü bunlar konuşur AK Parti yapar\" diye konuştu.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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