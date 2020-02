Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - RAMAZAN\'ın son gecesini doğup, büyüdüğü Erzincan\'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde geçiren, bu sabah da hemşehrileriyle bayram namazını kılan Başbakan Binali Yıldırım, bayram mesajında birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yıldırım, 2 yıllık Başbakanlığı döneminde tarihe geçtiğini söyledi.

Bugün saat 05.38\'de Refahiye ilçe merkezindeki Merkez Cami\'ye gelen Başbakan Binali Yıldırım, hemşehrileri ile birlikte bayram namazı için saf tuttu. Cami çıkışında halkla bayramlaşan Binali Yıldırım, çocuklara oyuncak dağıttı.

Cami önünde açıklama yaparak bayram mesajı veren Başbakan Yıldırım, \"Ramazan-ı şerifi tamamladık. Oruçlarımız tuttuk, ibadetlerimizi yaptık. Ramazan\'ın rahmetinden bereketinden milletçe istifade ettik ve nihayet mükafatı olan bayrama da eriştik. Bayramı Erzincan\'ın Refahiye ilçesindeki baba ocağında hemşehrilerimizle beraber karşıladık, bayram namazını eda ettik. Şimdi de hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz, bayramlaşıyoruz. Bayramın, ülkemizin, milletimizin birliğine beraberliğine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayram vesilesi ile ülkemiz için vatanımız için canını seve seve veren tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyor ve sınır boylarında, sınır ötesinde ülkemizin güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti için gece gündüz nöbet tutan teröre karşı mücadele eden bütün kahraman Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. Rabbim nice bayramlara sağlık, huzur, barış ve kardeşlik içinde milletimizi ulaştırsın\" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra ilçe merkezinde toplanan kalabalığa hitap etti. Türkiye\'nin etrafının ateş çemberi olduğunu, ancak millet olarak birlik ve beraberliği korudukça şer odaklarına asla ve asla fırsat bulamayacağını ifade eden Yıldırım, bu sabah Kemah ilçesinin Acemoğlu bölgesinde 4 teröristin yerlerinin güvenlik güçleri tarafından yerlerinin tespit edilip bunlardan birinin etkisiz hale getirildiğini diğerlerinin de yaralı olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde dün meydana gelen olaylarda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın ağabeyinin ve diğer vatandaşların hayatını kaybettiğini Diyarbakır\'da da eylem hazırlığında olan 5 teröristin silahları ile ele geçirildiğini ifade ederek, \"Amaçları birliğimize, dirliğimize dinamit atmak, vatandaşlarımızın arasına husumet ve nifak tohumları atmak\" dedi. Yıldırım şöyle devam etti:

\"Kuzey Irak\'tan ülkemize sızarak insanlarımıza, güvenlik güçlerimize saldıran alçak terör unsurlarını yok etmek için, terörü mahallinde halletmek için kapsamlı bir operasyon yürütüyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. 80 milyon vatan evladı onların duacısı ve destekçisidir. Değerli kardeşlerim etrafımızda bir ateş çemberi var. Yaşamayan huzurun güvenliğini, istikrarın değerlerini bilemez. Bakın oralarda 8 senedir terör kol geziyor. Masum milyonlarca insan hiç uğruna hayatını kaybediyor. Bu bakımdan bizim en önemli kazanımımız kardeşliğimizdir, birliğimiz ve beraberliğimizdir. Birliğimize beraberliğimize zarar verecek her türlü hal ve davranıştan uzak durmalıyız. Birbirimize sevgi ile hoş görü ile yaklaşmamız lazım. Hiçbir zaman her şeyimiz aynı olamaz. Fikirlerimiz, göz rengimiz, saç rengimiz farklı olabilir ama hepimiz aynı Rabbimin kullarıyız. Kitabımız, peygamberimiz bir. Yapmamız gereken huzurumuzu bozmaya çalışanlara fırsat vermemek.\"

\'TARİHE GEÇTİM\'

\"Baba ocağından Türkiye\'nin son Başbakanı olarak sizleri sevgi ve saygı ile karşılıyorum\" diyen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

\"Bugüne kadar bu toprakların bana verdiği bu imkana layık olmak için çalışıp, çabaladık. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Değerli hemşehrilerim ancak gönül rahatlığı ile şunu söylemek isterim ki; bu sorumluluğu aldığım ilk günden itibaren memleketimin ve milletimin faydası için görevimi en iyi şekilde yapmanın gayretinde oldum. 2 yılı aşkın bir görevde oldum. Başbakanlıktan önce 12 yıl bakanlık yaptım. Son 2 yıl, belki süre olarak çok fazla değil, ancak Türk yakın siyasi tarihinde üzerinde çok konuşulacak bir süre olarak şimdiden tarihe geçtim. Bu süre içerisinde bir darbe ile karşı karşıya kaldık. O yetmedi yurt dışında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını başarı ile gerçekleştirdik. Onun üzerine bir de Cumhuriyet tarihimizin 94 yıllık yönetim şeklini değiştiren köklü anayasa değişikliğini hayata geçirdik ve daha birçok reformu, ekonomik faaliyetleri ülkemizin, milletimizin menfaati için yaptık. Şimdi bir seçime gidiyoruz, 24 Haziran\'da bir seçimimiz var. Bu seçim 16 Nisan halk oylamasında değişikliğini yaptığımız anayasa ile değiştirdiğimiz hükümet sisteminin ilk hayata geçeceği seçim. Burada hem milletvekili seçimleri hem ülkeyi 5 yıllığına yönetecek Cumhurbaşkanlığını seçimini birlikte yapacağız. Dolayısı ile bu yanı ile farklı yeni bir seçim. Bir başka özelliği de bu seçimle beraber Türkiye vesayet, darbe ve dayatma gibi demokrasiye doğrudan ve dolaylı müdahaleleri ortadan kaldıracak bir dönemin başlangıcı olacak. Türkiye\'de istikrarın ve güvenin devam etmesi, Türkiye’nin etrafında oynanan olaylar karşısında güçlü bir şekilde olması için en güzel kararı vereceğine inanıyorum. Allah\'a emanet olun.\"



