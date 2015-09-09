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Başbakan: Basın kuruluşları, siyasi parti merkezleri ve sivillerin mülklerine zarar kabul edilemez

Başbakan Davutoğlu: Kimse kendini hukukun yerine koymasın

09 Eylül 2015 02:32

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'daki HDP Genel Merkezi'ne ve birçok farklı kentteki HDP binalarına yönelik saldırılar ile Hürriyet gazetesinin 48 saat içerisinde ikinci kez yapılan saldırının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada "Başta basın kuruluşları olmak üzere, siyasi parti merkezleri ve sivil vatandaşlarımızın mülklerine zarar vermek kabul edilemez" dedi. 

"Terörün amacı bizim sarsılmaz kardeşlik bağlarımızı zedelemek, kardeşler arasında fitne sokmaktır" diyen Başbakan Davutoğlu, "Terörün cezasını hukuk çerçevesinde güvenlik güçlerimiz ve yargı verecek. Kimse kendisini kanunun yerine koymamalıdır" dedi.

Davutoğlu Twitter hesabından şunları söyledi:

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