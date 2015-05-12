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Politika

Başbakan: Aracını yenileyen şoför esnafın ÖTV'sini devlet karşılayacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu ATO Kongre Merkezi’nde şoför esnafıyla buluştu

12 Mayıs 2015 18:16

Başbakan Ahmet Davutoğlu ATO Kongre Merkezi’nde şoför esnafıyla buluştu. Başbakan burada yaptığı açıklamada esnafa yönelik bir takım açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu konuşmasında "Ticari taksi, hatlı minibüsünüzü 2016 sonuna kadar kadar yenilerseniz ÖTV'nizi biz ödeyeceğiz. Son teknolojiyle donanmış araçlarla hizmet vereceksiniz. Vatandaşlarımızı canı size emanet ama şoförlerimizin de canı bize emanet. Güvenliğiniz için araçlarınıza takılacak kamera ve GPRS sisteminin bedelini vergiden düşürüyoruz minibüsçülerin motorlu taşıt vergisi sorunlarını çözeceğiz" dedi.

"Metro ve raylı sistem taşımacılığı yapılan alanlarda servis taşımacılığı kaldırılacak söylemleri geçersizdir" diyen Davutoğlu konuşmasının devamında "Metro ve raylı sistem yaygınlaştırılacak gerekli düzenlemeler yapılacak. Şoför esnaflarımızın sorunlarını tek tek çözeceğiz" dedi.

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