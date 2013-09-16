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Politika

Alman başbakan adayı Steinbrück'den 'orta parmak' pozu

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Peer Steinbrück orta parmağını çıkararak verdiği pozla seçimler öncesi eleştirilerin hedefi oldu

16 Eylül 2013 15:52

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Peer Steinbrück'ün Süddeutsche Zeitung'un hafta sonu eki SZ Magazin'e orta parmağını çıkararak verdiği poz ülkede tartışmalara yol açtı.
Steinbrück'ün hakaret olarak algılanan orta parmağını göstermesini muhalefet partileri ‘kabul edilemez' ve bir başbakan adayına yakışmayacak bir davranış olarak değerlendirirken, Sosyal Demokrat Parti ise başbakan adayına sahip çıktı.

 

Sosyal demokratlardan savunma

 

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre tartışmaları ‘histerik' bulduğunu ifade eden Sosyal Demokrat Partili Meclis Başkanı Wolfgang Thierse, “Bu hezeyan ve sergilenen öfke seçim kampanyalarının bir parçası” diyerek Steinbrück'ün sınırı kesinlikle aşmadığını dile getirdi. Thierse, Steinbrück'ün kimseye hakaret etmediğini ve bunun mizah olarak algılanması gerektiğini kaydetti.
Eleştirilere yanıt vermek zorunda kalan Steinbrück de sosyal demokrat seçmenlerin bu fotoğrafı o kadar ciddiye aldığını tahmin etmediğini belirterek, çoğunluğun sorulara mimiklerle yanıt verdiği bir röportaj olduğunu bildiğini vurguladı. Steinbrück, “Ben bu fotoğrafları oldukça eğlenceli ve esprili buluyorum. Birçok insan da aynı görüşte” şeklinde konuştu.

 

Almanlar onaylamıyor

 

Ancak yapılan kamuoyu araştırmaları, Almanların bu fotoğrafı Steinbrück kadar hafife almadığını gösterdi. Araştırma şirketi Forsa'nın yaptığı ankere göre, Almanların yüzde 62'si bu fotoğrafı olumlu karşılamıyor. Ankete katılanların sadece yüzde 30'u Steinbrück'ün pozuna onay veriyor.
Sosyal demokrat seçmenlerin de yüzde 45 ila 47'si Steinbrück'ün pozuna olumlu yaklaşmıyor.

 

Sözsüz röportaj

 

SD Magazin'de kendisiyle yapılan röportajda soruları sadece jest ve mimiklerini kullanarak yanıtlayan Steinbrück, kendisine takılan ‘Problem-Peer' ve ‘Peerlusconi' gibi lakaplar hakkında ne düşündüğü sorusuna orta parmağını çıkararak yanıt vermişti.

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