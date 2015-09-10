T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan: İmralı'yla görüşmemize gerek yok

Davutoğlu: Gerektiğinde silahlı güçlerimiz, özel birliklerimiz Kuzey Irak'a girerek, geri çıkıyorlar

10 Eylül 2015 21:25

PKK  lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte ateşkes çağrısı yapıp yapmayacağı tartışılırken, Başbakan Ahmet Davutoğlu "İmralı ile görüşmemizi gerektiren bir durum yoktur. İmralı ile geçmişte yapılan görüşmelerin ana odağı silahsızlanmaydı" dedi.

Habertürk canlı yayınında konuşan Davutoğlu şunları söyledi:

 

HDP'nin Cizre yürüyüşü

 

Şu anda hangi heyet olursa olsun Ak Parti'den de heyet gitse, oradaki kamu düzeni bağlamında alınan tedbirlere uymak zorunda.

 

'Kuzey Irak'a operasyon'

 

Gerektiğinde giriliyor ama kapsamlı bir kara operasyonu başlamış değil. Gerektiğinde silahlı güçlerimiz, özel birliklerimiz girerek, geri çıkıyorlar. 2008'de olduğu gibi kapsamlı bir harekat ihtiyaç olursa da başlar.

 

İmralı ile görüşme

 

İmralı ile görüşmemizi gerektiren bir durum yoktur. İmralı ile geçmişte yapılan görüşmelerin ana odağı silahsızlanmaydı. Silahsızlanmayı, silahların Türkiye'yi terki...2013'te bu çerçevede yapılan görüşmelerdi. Şu anda böyle bir irade, böyle bir yaklaşım, böyle bir perspektif oluşmadan görüşmenin bir anlamı yok.

ETİKETLER

abdullah öcalansilah bırakmaateşkespkkkckgörüşme

İlgili Haberler

Davutoğlu: Cizre'de sokağa çıkma yasağı ilelebet sürecek değil

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sokağa çıkma yasağı 7. gününe girdi

Davutoğlu: AK Parti'ye dönük olarak anketlerde bir artış trendi var

'Biz bunun daha da tek parti iktidarın gidecek şekilde tahkim edilmesi, güçlendirilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24