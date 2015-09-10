Başbakan: İmralı'yla görüşmemize gerek yok

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte ateşkes çağrısı yapıp yapmayacağı tartışılırken, Başbakan Ahmet Davutoğlu "İmralı ile görüşmemizi gerektiren bir durum yoktur. İmralı ile geçmişte yapılan görüşmelerin ana odağı silahsızlanmaydı" dedi.

Habertürk canlı yayınında konuşan Davutoğlu şunları söyledi:

HDP'nin Cizre yürüyüşü

Şu anda hangi heyet olursa olsun Ak Parti'den de heyet gitse, oradaki kamu düzeni bağlamında alınan tedbirlere uymak zorunda.

'Kuzey Irak'a operasyon'

Gerektiğinde giriliyor ama kapsamlı bir kara operasyonu başlamış değil. Gerektiğinde silahlı güçlerimiz, özel birliklerimiz girerek, geri çıkıyorlar. 2008'de olduğu gibi kapsamlı bir harekat ihtiyaç olursa da başlar.

İmralı ile görüşme

İmralı ile görüşmemizi gerektiren bir durum yoktur. İmralı ile geçmişte yapılan görüşmelerin ana odağı silahsızlanmaydı. Silahsızlanmayı, silahların Türkiye'yi terki...2013'te bu çerçevede yapılan görüşmelerdi. Şu anda böyle bir irade, böyle bir yaklaşım, böyle bir perspektif oluşmadan görüşmenin bir anlamı yok.