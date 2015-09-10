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Davutoğlu: AK Parti'ye dönük olarak anketlerde bir artış trendi var

'Biz bunun daha da tek parti iktidarın gidecek şekilde tahkim edilmesi, güçlendirilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz'

10 Eylül 2015 21:17

1 Kasım'da yapılacak genel seçimlerle ilgili konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Ak Parti’ye dönük olarak anketlerde bir artış trendi var" dedi. Seçmenlerin büyük partilere yöneldiğini ve bu sebeple de AKP'nin oylarında artış görüldüğünü söyleyen söyleyen Davutoğlu, "Biz bunu daha da tek parti iktidarın gidecek şekilde tahkim edilmesi, güçlendirilmesi için de elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Davutoğlu'nun, sözleri şöyle:

"Türkiye’de seçime giderken genel temaül oyların büyük partilere, istikrara doğru yönelmesi. Türkiye’de 12 yıllık bir istikrarı gerçekleştiren parti olarak Ak Parti’ye dönük olarak anketlerde bir artış trendi var. Ama biz bunun daha da tek parti iktidarın gidecek şekilde tahkim edilmesi, güçlendirilmesi için de elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun için de seçim güvenliğinin teminat altına alınması önemli"

 

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