Davutoğlu: Cizre'de sokağa çıkma yasağı ilelebet sürecek değil

Başbakan Ahmet Davutoğlu sokağa çıkma yasağının 7. gününe girdiği Cizre için "Sokağa çıkma yasağı ilelebet devam edecek değil. Ama ne zaman bitmesi gerekiyorsa o zaman bitecek. Ama bu süreçte Cizre'de fırınlar çalışıyor, halkın istekleri karşılanıyor" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, öz yönetim ilanlarıyla ilgili olarak, "Burası Suriye değil, öyle kafasına göre herkes kanton falan ilan edemez. Demokratik hukuk devletinde yönetim sisteminin ne olduğu, nasıl yürüyeceği belli" dedi.

Davutoğlu, HDP heyetinin Cizre'ye girmek istemesiyle ilgili olarak da "Şu anda hangi heyet olursa olsun AK Parti'den de heyet gitse, oradaki kamu düzeni bağlamında alınan tedbirlere uymak zorunda" diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu, Kuzey Irak'a kara operasyonu konusunda "Gerektiğinde giriliyor ama kapsamlı bir kara operasyonu başlamış değil. Gerektiğinde silahlı güçlerimiz, özel birliklerimiz girerek, geri çıkıyorlar. 2008'de olduğu gibi kapsamlı bir harekat ihtiyaç olursa da başlar" dedi.

'İmralı'yla görüşmemizi

gerektiren bir durum yok'

Ahmet Davutoğlu, "İmralı ile görüşmemizi gerektiren bir durum yoktur. İmralı ile geçmişte yapılan görüşmelerin ana odağı silahsızlanmaydı. Silahsızlanmayı, silahların Türkiye'yi terki...2013'te bu çerçevede yapılan görüşmelerdi. Şu anda böyle bir irade, böyle bir yaklaşım, böyle bir perspektif oluşmadan görüşmenin bir anlamı yok" ifadesini kullandı.

'Herkesin katılacağı bir barış

yürüyüşüne tabii ki destek veririz'

Davutoğlu, "Herkesin katılacağı bir barış yürüyüşü için değişik sendikalardan ve sivil toplum kuruluşundan, DEAŞ ve PKK terörüne karşı bir teklif gelmişti. Bugünlerde de böyle bir çalışma içinde olduklarını biliyorum. Bunun olması halinde tabii ki destek veririz. Önemli olan barış içinde olması, halkın tepkilerini açıkça dile getirebilmesi. Ama kesinlikle şiddete, ötekileştirmeye, etnik ya da mezhebi anlamda bir karşıtlığa yol açmaması lazım" şeklinde konuştu.

' Cizre'deki sokağa çıkma

yasağı ilelebet s ürmeyecek'

Davutoğlu sokağa çıkma yasağının 7. gününe girdiği Cizre için "Sokağa çıkma yasağı ilelebet devam edecek değil. Ama ne zaman bitmesi gerekiyorsa o zaman bitecek. Ama bu süreçte Cizre'de fırınlar çalışıyor, halkın istekleri karşılanıyor" dedi.