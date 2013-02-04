Başbakan: AB Türkiye'yi oyalıyor, bu affedilebilir bir şey değil

Resmi ziyareti kapsamında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Petr Neças ile başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Çek Cumhuriyeti Başbakanı Neças ile ortak basın açıklaması yapan Başbakan Erdoğan, AB-Türkiye ilişkilerinin geldiği noktayı anlattı.

Başbakan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreciyle Şanghay İşbirliği'ndeki diyalog ortaklığı durumunun, birbirine alternatif olmadığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin yıllar süren AB üyeliği sürecini örneklerle eleştirdi ve şunları söyledi:

''Ülkemiz arasındaki ilişkileri her alanda ele aldık. Aramızdaki askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda ciddi bir iş potansiyeli söz konusu. Ekonomi konusunda Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki rakam potansiyelimizi ortaya koymuyor. 2.5 milyar dolar şu anki ticaret hacmimizi yansıtmıyor. Bu rakamı asgari 5 milyar dolara tırmandırmamız lazım. Çek Cumhuriyeti ile nükleer enerji konusunda müşterek adımlar atabiliriz. Turizm konusunda, burada dolaşırken bir çok Türk vatandaşını görmek beni memnun etti. Bu süreci bizim daha da hızlandırmamız lazım. Prag'da kurmayı düşündüğümüz Yunus Emre Türk Kültür Merkezi halklarımızın kaynaşmasına vesile olacaktır.

'Türkiye'nin AB üyeliği'

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Avrupa Birliği Bakanımız bu süreci takip ediyorlar. Belirlenecek tarihte de Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin AB'ye müracaatı eğer resmi müracaat olarak ele almazsak 50 yılı aşmış durumda. Çünkü bizim asıl bu işin kapısında oluşumuz 59 yıla dayanıyor. 1963 yılında resmi müracaat süresi başlamıştır. Bu süre içerisinde Türkiye'nin bu kadar oyalanması affedilir ve dayanılır bir şey değil. Adama sorarlar, 54 yıl Türkiye gibi bir ülkeyi bu kapıda niye bekletiyorsunuz? Yapamadığı, yapmadığı veya yerine getirmediği ne var? Birçok AB ülkesinin standardı Türkiye'nin yakaladığı seviyede değil. Türkiye olarak ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Avrupa Birliği bizi resmen almıyor ama AB'ye üye ülkeler içerisinde 5 milyon Türk yaşıyor. Siz bizi resmen almadınız fakat Türkiye zaten buraya halkıyla girmiş vaziyette. Oyalamayın gelin bu işi bitirelim.''