Başarıyı reçelde yakaladı



Menekşeli vişne, karamelli elma veya meyan köküyle yaban mersini… Christine Ferber, el emeği reçellerinde aromalarla oynuyor. Fransız Ferber’in reçelleri, dünyanın her yanındaki gurmelerin gözdesi.

Alsas’ın küçük Niedermorschwihr kasabası. Christine Ferber, dört kuşaktır pastane işleten bir ailenin son temsilcisi. Arka taraflardaki raflarda sıra sıra kavanozlara konulmuş reçeller bulunuyor.

Ödüllü pastacı, her sabah saat 6’da işe koyuluyor. 80’li yılların başında annesinin itirazlarına rağmen ilk reçellerini burada satışa sunmuş.

"Annem‚ hayır, olmaz; reçeller sadece dekorasyon… Ben müşterilerime tanınmış markaların reçellerini satarım' dedi. Müşterilerse, 'Biz bu reçelleri istiyoruz. Onları alamazsak bir daha gelmeyiz‘ dediler. Gittiler ve bir daha da gelmediler.“

Şeker oranını tutturmak önemli

Bunun üzerine Ferber daha da heveslenmiş. Pastalar ve tartlar bittikten sonra kalan zamanını reçellere ayırmış. Ferber’e göre, reçel yaparken şeker oranını tutturabilmek çok önemli. Bir kilogram meyve için 800 gram şeker kullanıyor.

Christine Ferber yalnızca küçük miktarlarda reçel yapıyor. Her meyveyi mevsiminde kullanmaya özen gösteriyor. Şu ana kadar 850'den fazla reçel çeşidi üretmiş. Bu böğürtlen reçeli de bunlardan biri.

Reçel, özel olarak hazırlanmış bakır kaplarda pişiriliyor. Her biri bin euro değerinde. Bu kaplarda reçel tam kıvamına geliyor. Ferber’e göre, reçel pişirmek bir sanat:

"Renkleri seviyorum, renkler bana çok şey veriyor. Bana enerji veriyorlar. Pişirirken aklımda bir renk canlandırıyorum. O rengi bulana kadar karıştırıyorum."

Reçellerin bu denli lezzetli ve kaliteli olması, Ferber’e "Reçel kraliçesi" unvanını getirmiş.

"Reçel kraliçesi veya reçel perisi… Beni böyle isimlendiriyorlar. Ama bu benim hoşuma gidiyor. 'Reçelci'den daha iyi sonuçta… Peri veya kraliçe, böyle anılmak muhteşem."

Çalışkan kraliçe, reçellerini kendi pastanesinde sipariş üzerine satıyor. 220 gramlık cam kavanozdaki reçelin fiyatı 9 euro.

Yazar olarak da çok başarılı

10 parmağında 10 marifet olan Christine Ferber, yazar olarak da çok başarılı. Kitaplarında, reçel, marmelat tarifleri veriyor. Fransa’da, İtalya’da ve ABD’de reçel yapımı konusunda kurslar vermiş.

Reçeller için kullandığı meyvelerin bir kısmını kendi bahçesinde yetiştiren Ferber bir sır da veriyor. İyi kıvama ulaşmak için meyveler çok olgunlaşmadan pişirilmeli. Reçellerini bu kadar leziz kılansa Alsas’ta yetişen meyveler…

Dört kilogram meyveden 20 kavanoz reçel çıkıyor. Christine Ferber’in ünlü Fransız şef aşçılar Alain Ducasse, Paul Bocuse gibi ünlü müşterileri var.

"İnsanların sürekli olarak gelmesi ve reçelleri beğenmeleri, yeniden istemeleri dünya çapında yaptığım işin sevildiğini gösteriyor. Bu da doğru bir şeyler yaptığımın göstergesi."

Her kavanoz el emeği ürünü. Sipariş listesi uzun. Christine Ferber’in aklında ise yeni yeni tarfiler sırasını bekliyor.