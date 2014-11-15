Başarı belgeli müdürü görevden aldıran 'değerlendirme puanı' hukuktan yoksunmuş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildikten iki ay sonra, bir ‘değerlendirme’ notu ile müdürlük hakkı elinden alınan öğretmen Serkan Ceylan’la ilgili karar, Aydın İdare Mahkemesi’nden döndü. Mahkeme, “yönetmelikle düzenlenen ölçme ve değerlendirmelerin hukuken itibar edilebilir bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığını ve değerlendirme puanının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu” belirterek, yürütmeyi durdurdu.

Türkiye genelinde geçen ağustosta, ‘Görev Süresi Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu’ kapsamında muhalif sendikalara üye olduğu belirtilen çok sayıda okul müdürünün bu hakkı elinden alınmıştı. Aydın’ın Söke ilçesinde de, aralarında Eğitim-Sen üyesi Serkan Ceylan’ın da olduğu 14 müdür ve müdür yardımcısının görev süresi uzatılmamıştı. İlçede Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikaları önceki ortak açıklama yaparak, liyakat ve başarı ilkeleri göz ardı edilerek, siyasi kayırmacılık yapıldığını savunmuştu.

MEB başarı belgesi verdi



İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Ceylan, 2005 yılında yapılan müdür yardımcılığı sınavını Söke birincisi olarak kazandıktan sonra aynı yıl 15 Mayıs’ta Söke Ticaret Meslek Lisesi’ne atandı. Müdürlük sınavını kazanan Ceylan, 5 Şubat 2010’da Bağarası Çok Programlı Lisesi’ne, 2012’de Fatma Tüzzehra Orhun Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’ne müdür oldu. Görevden alınana kadar okulda çalışan Ceylan, ‘Eğitimde Kalite Yönetimi Uygulamaları’ kapsamında okulunu iki kez ilçe birincisi, bir kez il birincisi ve bir kez de Türkiye üçüncüsü yaptı. Okulun atıl ve yıkık haldeki en üst katını ve bodrumunu, bakanlık ödeneği almadan 104 öğrencili kız yurduna dönüştürdü. Okulun bahçesini parke taşlarıyla döşedi. Okul, yemeklerini kendi aşçılarıyla vermeye başladı. Anestezi laboratuarı ve konferans salonu oluşturdu. Benzinle ısınan okul, güneş enerjisiyle ısınmaya başladı. Bölgedeki yarışmalarda derece kazanan ‘Serum Yeleği’ projesinin patent aşamasına getirdi.

Bu çabaları nedeniyle Ceylan, 17 Ocak 2013’te kaymakamlıktan başarı ve il milli eğitim müdürlüğünden teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Yine 19 Haziran 2014’te Ankara’ya davet edilerek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başarı belgesi verildi.

Ne var ki ilçede Meslek Eğitim Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yaparken, 16 Haziran 2014’te İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Ünal Aydın ve temmuz ayı içinde atanan şube müdürleri, 2014 yılı ‘Görev Süresi Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu’ kapsamında, Ceylan hakkında 68 notu vererek, müdürlük hakkını elinden aldı. Ceylan da Aydın Bölge İdare Mahkemesi’nde bu kararın iptali için dava açtı.



O puan hukuki dayanaktan yoksun

Mahkemenin, 5 Kasım’da aldığı kararında, ‘Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Değerlendirme Formu’na göre; olumluluk gösteren düşünce yapısı, tavır, davranış, vasıf, karakter ve benzeri niteliklere göre değerlendirme yapıldığı, kararların ‘evet’ ya da ‘hayır’ ile şıkkıyla doldurulacağı, ‘hayır’ denilen kişiler için puan verilmemesinin öngörüldüğü, puan vermemenin dayanağının somut bilgi ve belgeyle açıklığa kavuşturularak ispatlanması gerektiği ifade edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, “Değerlendirme puanı hangi objektif ve nesnel ölçütlere göre verildi” diye sorulduğu ve buna ilişkin belgelerden birer örnek istendiği vurgularak, şöyle denildi:

“Davalı idarelerin savunma dilekçelerinde ve ekli belgelerde, somut uyuşmazlığa ilişkin değerlendirme formları yerine matbu evrakların gönderildiği anlaşılmakla, idarecilik görevi nedeniyle kazanılmış hakların yönetmelikle düzenlenen ölçme ve değerlendirmelerin hukuken itibar edilebilir bilgi ve belgelerle ortaya konulamaması karşısında, düzenlenen değerlendirme puanının hukuki dayanaktan yoksun olduğu sonucuna varılmıştır.”

Kararda, bu işlem nedeniyle Ceylan’ın görev ünvanı ve yerinin değişeceği, değişikliğin silsile halinde bütün kadroları etkileyeceği ve telafisi güç zararlar doğurabileceği kaydedilerek, yürütmenin durdurulmasına hükmedildi.