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Spor

Başakşehir koltuğu kaptırmak istemiyor

Süper Lig lideri Başakşehir, oynadığı son 23 maçı kaybetmedi

16 Aralık 2016 14:58

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 17 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon maç kaybetmeyen Medipol Başakşehir, 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 32 puan topladı. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip ikinci sıradaki Beşiktaş'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. 

Ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan kazanan Trabzonspor ise 14 maçta topladığı 18 puanla, haftaya 10. sırada girdi.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Emre Belözoğlu ve Yalçın Ayhan forma giyebilecek

 

Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları geçen ve hafta içinde antrenmanlara katılan Emre Belözoğlu ile Yalçın Ayhan'ın, Trabzonspor maçında takımda yer alması bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları devam eden Mahmut Tekdemir ve Hakan Özmert bu hafta da forma giyemeyecek.

 

23 maçtır ligde yenilmiyor

 

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 23 maçı kaybetmedi.

Bu sezon 14 maçın 9'unu kazanan, 5'inden beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.

İstanbul ekibi, ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla yaşamıştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak Başakşehir-Trabzonspor maçı, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

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