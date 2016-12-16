Beşiktaş liderlik için Kasımpaşa karşısında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 17 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.



Ligin 14. haftasında Bursaspor'u 2-1 mağlup eden ve lider Medipol Başakşehir'in Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalmasıyla rakibiyle puanları eşitleyen siyah-beyazlı takım, liderliği almaya çalışacak. Kasımpaşa'yı yenmeyi hedefleyen Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmada olası puan kaybıyla liderlik koltuğuna oturacak.

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe beraberliklerin ardından Bursaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa'yı yenerek galibiyet serisi de yakalamaya çalışacak.

Saat 19.00'da oynanacak maçın hakemi Halil Umut Meler.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Namağlup unvanını sürdürmek istiyor

Beşiktaş, ligde bu sezon henüz yenilgi görmedi. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de şu ana dek yaptığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 32 puan topladı.

Beşiktaş, dış sahadaki 7 karşılaşmada ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puan elde etti.

Beşiktaş, yaptığı son 7 resmi maçın 5'ini aynı skorla tamamladı.

Quaresma dönüyor

Fenerbahçe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma, cezasını tamamladı.

Sarı-lacivertli takım ile oynanan maçta dördüncü kez sarı kart gören ve cezası nedeniyle Bursaspor mücadelesinde forma giyemeyen Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yarın oynayabilecek.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Teknik direktör Şenol Güneş'in cezalı Marcelo'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Dusko Tosic'in yanında Luiz Rhodolfo'yu oynatması bekleniyor.



Siyah-beyazlı ekibin karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül, Rhodolfo, Tosic, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Quaresma, Tolgay Arslan, Cenk Tosun, Aboubakar muhtemel 11'le çıkacağı öğrenildi.