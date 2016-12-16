Beşiktaş 25 yıllık rekora gözünü dikti!

Ligde 14 haftadır rakiplerine yenilmeyen Beşiktaş'ta yönetim ve futbolcular, yeniden bu tarihi zaferin yaşanacağına inanıyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev hezimetine rağmen yurtta kazanma serisini sürdüren Beşiktaş'ta şampiyonluğun yanı sıra başka bir hedef daha var.



amkspor'un haberine göre; ligde geride kalan 14 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlikle yenilgisiz 32 puan toplayan siyah-beyazlılar, namağlup şampiyonluk istiyor.

Vodafone Arena'da çıktığı 14 resmi maçın hiçbirinde mağlubiyet yüzü görmeyen teknik direktör Şenol Güneş, bu alanda da rekora koşuyor.



Ligin ilk yarısını mağlubiyetsiz tamamlaması halinde kırılması zor bir rekora imza atacak olan tecrübeli teknik adam, 1991-92 sezonunda yaşanan namağlup şampiyonluk sezonuna en çok yaklaşan isim oldu.