15. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
İşte 15. haftanın hakemleri
17 Aralık Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler
18 Aralık Pazar
13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Adanaspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır
19.00 Osmanlıspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
19 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
20.00 Bursaspor-Antalyaspor: Ali Palabıyık