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Spor

15. haftanın hakemleri açıklandı

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek

15 Aralık 2016 16:43

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

İşte 15. haftanın hakemleri

17 Aralık Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler

18 Aralık Pazar

13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Adanaspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır

19.00 Osmanlıspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

19 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

20.00 Bursaspor-Antalyaspor: Ali Palabıyık

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haftanın hakemleriFırat Aydınus

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