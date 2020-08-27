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Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi çalışanları "İmamoğlu'nun geldiğini duyunca" kepenkleri kapatıp gitti

İmamoğlu: Bu bir talimat; kim verdi onu, bilemiyorum ama o akla yazık

27 Ağustos 2020 14:48

Başakşehir Sular Vadisi’nde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gezisi sırasında Başakşehir Belediyesi’ne ait Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) çalışanlarının yaptıkları hareket dikkatleri çekti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun geldiğini duyan çalışanların merkezi boşaltarak kepenkleri kapatıp bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Olaya tanık olan İmamoğlu ise duruma tepki göstererek, "Yazık. Beylikdüzü’nde başkanken gideceğim İSMEK’lerde de, Allahhhh, bakıyorsun koşa koşa kapılar kapanıyor. Ben, bunları yaşadım. Yazık; kadınlara yazık yani. Bu talimatı veren akla yazık. Bu, bir talimat. Kim verdi onu, bilemiyorum ama o akla yazık. ‘Çabuk! Boşaltın orayı, İmamoğlu geliyor!’ Böyle bir bakış yani" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun tepki gösterdiği anlar şöyle:

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