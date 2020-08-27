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İmamoğlu: Bireysel faydayı değil, toplumsal faydayı hakim kılacağız

İmamoğlu, Başakşehir Sular Vadisi’nde incelemelerde bulundu

27 Ağustos 2020 13:08

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Sular Vadisi’nde incelemelerde bulundu. Vadi içinde inşaatı devam eden kreş binasının daha önceden bir derneğin işgali altında olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Anlaştık, uzlaştık. Şimdi orayı, çocuklara kreş olarak hediye ediyoruz. Bunun gibi hediye edeceğimiz çok şey var burada. Bunları İstanbul halkına, Başakşehir’deki halkımıza, komşularımıza kazandıracağız. Bireysel faydayı değil, toplumsal faydayı burada hakim kılacağız” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir’deki Sular Vadisi’ni bir uçtan diğer uca dolaştı ve incelemelerde bulundu. Yaklaşık 6 kilometrelik hattı yürüyerek kat eden İmamoğlu, vadi içindeki kreş inşaatı, pazar alanı ve Bahçe Market’i gezdi. İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Şengül Altan Arslan ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. İmamoğlu, geziyle ilgili değerlendirmeyi de vadi içinde gerçekleştirdi. İstanbul’un birçok yerinde kayıp alanlar bulunduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Muazzam bir kamu zararı oluşturulmuş”

“Yani yeterince doğru işletilemeyen ya da düzgün bir master planı olmayan alanlar var. Yapanların emeğine sağlık. Sular Vadisi, kıymetli bir yeşil aks oluşturmuş burada. Ancak günün sonunda; oluşan yanlış kullanımlar, usulsüz devirler, usulsüz tahsisler burada aslında muazzam bir kamu zararı oluşturmuş ve alan kirliliği yaratmış. Bu tür yerlerde siyasi malzeme yerine, toplumun nasıl faydalanacağı konusunda iş birliği şart. Buranın başlangıcında KİPTAŞ var, KİPTAŞ’ın üretimi var, KİPTAŞ’ın, yap-işlet anlaşması var. Dönemsel bu geçişi de bir marifet kabul edip, siyasi zeminde bir değerlendirme biçiminde tavır alan bazı arkadaşların yüzünden ne yazık ki, ciddi anlamda kötü kullanımlar, bir nevi kamu malına çökme gibi hususlar var. Bunları yerinde görmek istedim.”

“Eylem planı çalışacağız”

Ciddi manada “Sular Vadisi Eylem Planı” çalışacaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Baştaki iyi niyete, güzel imalata dair minnet duygularımı iletiyorum ama ona bile ihanet edilmiş. Başlangıçta iyi niyetle çıkılan bu güzelim vadi, bu anlamda hak ettiği noktada değil. Sular Vadisi’ni kamunun kullanımında, hiçbir kaybı olmayacak. Birinin adına okul yapılmış, o başkasına vermiş. Hala o kayıp dönemin tesirleri var burada. Günün sonunda biz burayı hızlıca hem İBB hem Başakşehir Belediyesi, -Sayın Başkan’ı davet ettik, gelmedi- ortak akılla bir yol yürüyüşü tahsis edeceğiz. Bakın çocuklarımıza kreşimizi yapıyoruz. Ora da bir derneğin işgalindeydi. Anlaştık, uzlaştık. Şimdi orayı, çocuklara kreş olarak hediye ediyoruz. Bunun gibi hediye edeceğimiz çok şey var burada. Bunları İstanbul halkına, Başakşehir’deki halkımıza, komşularımıza kazandıracağız. Bireysel faydayı değil, toplumsal faydayı burada hakim kılacağız” ifadelerini kullandı.

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