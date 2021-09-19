Başakşehir, ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.

Ligin ilk 4 haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor ve Göztepe maçlarını kaybeden turuncu-lacivertli ekip, yenilgi serisine Fenerbahçe galibiyetiyle son verdi.

Bu sezon ligde oynadığı 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak bu karşılaşmaya namağlup çıkan sarı-lacivertliler ise ilk yenilgisini Başakşehir deplasmanında yaşadı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 3 puana yükselirken, Fenerbahçe 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe bu sezon ligde bir maçta ilk kez iki gol yerken, Medipol Başakşehir de bu sezon ilk kez bir maçta iki gol attı.

Okaka ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

Medipol Başakşehir'in transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Stefano Okaka, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

Okaka, karşılaşmanın 16. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı ve Türkiye'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Aykut Kocaman'dan hamleler

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, ilk oyuncu değişikliklerini 67. dakikada yaptı.

Üç değişiklik hakkını birden kullanan Kocaman, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic'i kenara alırken, Berkay Özcan, Alexandru Epureanu ve Nacer Chadli'yi oyuna sürdü.

Kocaman, 82'de Şener Özbayraklı'nın yerine Carlos Ponck'u, 88'de de Okaka'nın yerine Gulbrandsen'i oyuna aldı. Gulbrandsen, oyuna girdikten iki dakika sonra ise golünü attı.

Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı 10. galibiyetini elde etti

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı 27. maçta 10. galibiyetini elde etti.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertlilerin ise 14 galibiyeti bulunuyor.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir 30 kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli ekip, bugün aldığı galibiyetle Fenerbahçe'ye karşı sahasındaki iki maçlık yenilgi serisine de son verdi. Medipol Başakşehir, son iki sezonda rakibiyle sahasında oynadığı maçları 2-1'lik sonuçlarla kaybetmişti.

TIKLAYIN - Başakşehir-Fenerbahçe maçından kareler

Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 82 Ponck), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 67 Berkay Özcan), Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic (Dk. 67 Chadli), Deniz Türüç (Dk. 67 Epureanu), Okaka (Dk. 87 Gulbrandsen) Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Novak), Meyer (Dk. 75 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel (Dk. 46 Valencia), Pelkas (Dk. 46 Rossi), Berisha (Dk. 62 Mesut Özil) Goller: Dk. 16 Okaka, Dk. 90 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir) Sarı kart: Dk. 83 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Karşılaşmanın önemli anları

8. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Okaka'dan aldığı pasla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Visca, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattaki Visca'nın altı pas önüne yerden gönderdiği topa Okaka gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Osayi-Samuel son çizgiye inip arka direğe ortasını yaptı. Altı pas önünde Berisha röveşata vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

41. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Edin Visca'nın yerden yaptığı ortada savunmadan seken top, ceza sahası dışındaki Tolga'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Mesut Özil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altı pas içinde topa Valencia kafayı vurdu. Kaleci Volkan'ın son anda kurtardığı meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Pozisyonun devamında Novak'ın kafa vuruşunda ise top az farkla üstten auta gitti.

90. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına giren Visca, arka direğe doğru hareketlenen Gulbrandsen'e yerden pasını gönderdi. Norveçli oyuncunun gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

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