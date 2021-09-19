Aykut Kocaman: Böyle bir dönemde alınan üç puan önemli

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe galibiyeti için, "İlk dört haftadaki istatistiklerin gerisine düştük. Kaleye daha az şut çektik. Ama sonuca giden şutlar geldi. Böyle bir dönemde alınan üç puan önemli" dedi. Kulüpteki geleceğiyle ilgili haberlerin sorulması üzerine de tecrübeli teknik adam "Pek çok şeye bakmasam da koku alma hislerim, duygum yüksek. Olabilir. Futbolun doğası bu" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi, "Küçük de olsa maçtan önce söylediğim gibi Fenerbahçe zor bir deplasmanda oynadı. Frankfurt maçından üç gün sonra karşımıza çıkması, maçın rakibimiz adına zorluk derecesini artırıyordu. Küçük de olsa bize avantaj sağlıyordu. Saha yerleşimi tuttuğunda avantajları olan, kullanabildiğimiz sürece zaafları olan bir takıma karşı oynadık. Özellikle 30-35. dakikalarda ana planımıza uyan bir şekilde geçti. Golü de bulduk. İkinci yarının büyük çoğunluğu bizim yarı sahamızda geçti. İlk dört haftadaki istatistiklerin gerisine düştük. Kaleye daha az şut çektik. Ama sonuca giden şutlar geldi. Böyle bir dönemde alınan üç puan önemli" dedi.

Kulüpteki geleceğiyle ilgili haberlerin sorulması üzerine de tecrübeli teknik adam, "Söylentilerin ne olduğunu bilmiyorum. Sonuçta ben çok tecrübeli bir insanım. Pek çok şeye bakmasam da koku alma hislerim, duygum yüksek. Olabilir. Futbolun doğası bu. Bizim işimiz performans, derinlik yaratmak. Eğer kulüp, takım ve oyuncular adına olmuyorsa böyle haberler, varsa çok doğal bir şey. Söyleyecek bir şey yok" yanıtını verdi.