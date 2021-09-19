Ali Koç: Saha hakemleri ile VAR hakemleri ayrı olmalı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı. Oyunun istatistiklerinde üstün olduklarını ancak, topu iyi kullanamadıklarını söyleyen Koç, “Bizim için sıkıntı yaratacak bir durum yok” ifadelerini kullandı. Maçtan sonra soyunma odasına indiğini söyleyen ve oyuncularla yaptığı konuşmaya dair detaylar veren Koç, rakip takımların zaman geçirmeye yönelik yaptığı hareketler için TFF ve MHK’yı göreve davet etti. Koç, puan kayıpları sonrası sosyal medyadan gelen tepkilerle ilgili olarak “Fenerbahçe’de bir kriz ortamı oluşturup kongre ümit eden bir kadro var. Dolayısıyla bu her olumsuz sonuçta ortaya çıkacaktır. Sivasspor maçından sonra gördük, pusuya yatan bir ekip var” dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-0 kaybetti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Panik olacak bir durum yok”

Göksel Gümüşdağ ve Başakşehir yönetimine teşekkür ederek sözlerine başlayan Koç, “Onları da kutlarım, net bir galibiyet aldılar. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bir yerde onların şanssızlığı dönecekti, bize rastladı, tebrik ediyorum. Bize gelince beklemediğimiz bir sonuç ama biz de bir yerde kötü bir maç çıkararak yenilecektik, o da bugüne rastladı. Böyle bir yol kazasının erken gelmesine olumlu açıdan bakmak gerekirse bize iyi bir ders olabileceğini düşünüyorum. Tabii perşembe akşamı Frankfurt’ta zor bir maç oynadık. İyi top oynadık o yüzden hem teknik kadroya hem de futbolcularımızı tebrik ediyoruz ama orada hem fiziken hem de duygusal açıdan bir yıpranma ve boşalma oldu. Ondan sonraki maçların zor olduğunu da hepimiz biliyoruz. Özellikle Türk takımları arka arkaya maçlarda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. İyi oynamadık. Rakamlara baktığınız zaman aslında rakamlarla maçın sonucu bağdaşmıyor fakat topa sahip olma, pas oranları, orta, gol pozisyonları, kaleyi tutan şutlar ama buna rağmen demek ki etkin futbol oynamamışız ki bütün bu rakamlar bizim lehimize olmasına rağmen burada 2-0 mağlubiyetle dönüyoruz. Olabilir, panik olacak bir durum yok. Ben takıma çok inanıyorum. Doğru yolda olduğumuza ve hocamıza çok inanıyorum. Biraz evvel aşağıda soyunma odasındaydım arkadaşlarla, bu gece yatacaklar, kafalarında maçı yaşayacaklar, yarın yepyeni bir gün başlıyor. Perşembe günkü Giresunspor maçına odaklanacağız. Dolayısıyla tabii üzüldük, devam ettirmek isterdik iyi futbolumuzla 3 puan almayı ama olmadı, sağlık olsun. Başakşehir’i tekrar kutluyorum. Ama bunda bizim için sıkıntı oluşturacak bir durum yok. Ben öncelikle kendime, sonrasında ise camiama söz vermiştim; savaşan, mücadele eden, bu formanın hakkını sonuna kadar, terinin son damlasına kadar verecek, bu camianın sporcusu olmak, çubukluyu taşımanın bilincinde olacak futbolculardan bir takım oluşturacağız demiştik. İlk dönemdeyiz, çok erken daha ama şu ana kadar gördüğüm, arzuladığım bir noktaya hızla geldik. İnşallah tabii bunu sürdürebiliriz. Güçlendirerek sürdürebiliriz” ifadelerini kullandı.

“MHK’nin ve Kulüpler Birliği’nin bütün kulüpler adına bir ses çıkarması lazım”

Süper Lig’de genel olarak oyunun çok fazla durduğuna dikkat çeken Ali Koç, “Bugün de bir nebze yaşandı, Antalyaspor maçında çok çok yaşandı, Sivasspor maçında fazlasıyla yaşandı buna federasyonumuzun, MHK’nin ve Kulüpler Birliği’nin bütün kulüpler adına bir ses çıkarması lazım. Bu kadar çok oyun durmaz. Oyunu yavaşlatmaya, zaman geçirmeye yönelik hareketlerin bu kadar rahat yapıldığı tek lig herhalde biziz. İstatistikleri tam bilmiyorum. En yaşlı lig bizde biliyorsunuz. Şu an 1 değilsek de 2’dir. Bununla beraber en az top oynanan, topun oyunda kalma süresi en az olduğu liglerden biri de biziz. Hakemlerin buna müsaade etmemesi gerekiyor. Bu maçla alakalı bir serzeniş değil, bu maçta da sonlara doğru yaşandı. Ama yani düşünün ki top toplayıcı genç çocuklara bile rakibin topunu oyuna yavaş sokmayı öğreten bir kültür. Dolayısıyla çocuklara bile bu yaşta hile yapmayı öğreten bir kültürdeyiz. Rica ediyorum hem biz kulüpler olarak sesimizi çıkarmalıyız, federasyonun bu konuya eğilmesi lazım ve bunla beraber MHK hakemlere bu oyun akışını sağlayacak eğitim vermesi gerekiyor. Frankfurt maçında mükemmel bir hakem yönetimi seyrettik. Oyun ne kadar akıcıydı. Evet, bizim VAR’dan penaltımız iptal edilmeliydi ama tekrarlanmalı diye düşünebilirsiniz fakat VAR’dan gelen bir karar. Hakem üçlüsünün ne kadar iyi bir maç yönettiğini gördük. Bizim de bunlardan eksik kalmamamız gerekiyor. Sivasspor maçında oyun 45 dakika oynanmış. Saatlerce arkadaşlar izlediler maçı 12 dakika maç durmuş 7 dakika uzatma verdiler. Ya maçı durdurmamak üzere hakemlerin müdahale etmemesi lazım kartsa kart vermesi lazım, duruyorsa da oyun durduğu süreyi uzatmalara eklemesi lazım. Bu bütün hızlı oynayan büyük takımların dezavantajına olan bir durum. Ama totaline baktığımızda futbolun marka değerine zarar veren bir olgu. Tekrar üzerine basıyorum Başakşehir’i kutluyorum, fazlasıyla hak ettikleri bir maç. Rakamsal olarak çok daha üstün görünüyoruz fakat topu etkin kullanamamışız. Oyuncularıma da geçmiş olsun diyorum. Onların böyle bir maç kaybı için kredileri vardı yarın sabah toparlanıp işimize bakacağız” cümlelerine yer verdi.

“Saha hakemleri ile VAR hakemleri ayrı olmalı”

Başakşehir karşılaşmasından önce maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Ali Şansalan hakkında kulüp resmi sitesinden yaptıkları açıklamaya da değinen Başkan Koç, “Federasyon yöneticisiyle de konuştuk. O da anlam veremediğini ifade etti. Ama zaten federasyonla neyi konuşsak, ‘haklısınız’ diyorlar ama bir şey değişmiyor. Çok basit bir mantıkla işe yaklaşıyoruz. Bugün hakemlik bir şey olmadı, onun için çok daha rahatız, bu konuya değinebilirim. Bizim için değil, herkes için bu geçerli. Dün 19-21 arası bir maç, 10 km üzerinde koşulmuş. Hakem gece mi geldi, gündüz mü geldi bilmiyorum ama bu doğal olarak her insanı yoracağı gibi hakemlerde de bir yorgunluk oluşturur. Yorgunluk ne demektir; karar reflekslerini, odaklanmayı etkileyebilir. Ne gerek vardı, diye sorduk. Hakem dün maç yönetmiş olabilir, İstanbul’da yönetmiş olabilir bir nebze anlayabilirim ama ben şunun üzerine basarak söylüyorum; saha hakemleri ile VAR hakemleri ayrı olmalı. Federasyon bunu sezona yetiştiremese bile planlamasını yapıp önümüzdeki sezona kesinlikle yetiştirmeli” şeklinde konuştu.

“Pusuya yatan bir ekip var”

Sosyal medyada bazı yazılanların oyuncular üzerinde baskı oluşturduğuna ilişkin gelen bir soruyu sarı-lacivertlilerin başkanı, şöyle cevaplandırdı:

“Daha hiçbir şey kötü değilken başladı. Bu bilinçli yapılan bir olay. Şirketler var, ilk saniyesine kadar ilk kurşun atıldığı noktasına kadar takip etmek mümkün. Buraya girdiğiniz zaman burada çoğunlukla trol hesaplar olduğunu görüyorsunuz. Bu tamamen tribünlere yönelik, bizi yıpratmaya yönelik ve gerçekten Fenerbahçe’nin 5-6 ay sonrasında kötü gidip, Fenerbahçe’de bir kriz ortamı oluşturup kongre ümit eden bir kadro var. Dolayısıyla bu her olumsuz sonuçta ortaya çıkacaktır. Sivasspor maçından sonra gördük, pusuya yatan bir ekip var. Bunlar birden fazla ekip yalnız. Zaten bir tanesi seçim öncesi açıkladı neler yapmak istediğini ama Fenerbahçeliyim deyip de Fenerbahçe’nin kötülüğü üzerine kendi hayatlarını önceliklerini şekillendirenler gerçekten Fenerbahçeli olamazlar.”