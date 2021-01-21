Başakşehir'de İrfan Can zirvesi: Gümüşdağ ile Cengiz görüştü, işte transferde son durum

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci transferini bitirme çalışmaları sürüyor. Başakşehirli oyuncu için dün Mustafa Cengiz ve Göksel Gümüşdağ Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.

Fatih Terim'in, 6-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından "İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mostafa Mohammed'i istiyorum" açıklaması sonrasında yönetim transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray, İrfan Can için Başakşehir'le temaslarını sıklaştırırken, dün Başkan Mustafa Cengiz ile Başakşehir’in Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın transfer zirvesinde bir araya geldiği öğrenildi.

Sezon sonunda 23. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar devre arasında kadrosunu güçlendirmekte kararlı.

Ocak ayında 4.5 milyon euro

Sarı-kırmızılılar alternatifli ödeme planlarıyla Başakşehir’e teklifini sundu. Ocakta 4.5 milyon euro ve sonraki satıştan ciddi bir pay önerilirken Galatasaray’ın transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

Akbaba formülü

İki kulüp arasında henüz orta yolun bulunamadığı kaydedilse de Aslan sponsor formülüyle transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Daha önce Emre Akbaba'nın, Alanya'dan kadroya katılmasında da benzer formülle transferi çözen Cim Bom, İrfan'ı da bu şekilde renklerine bağlamayı hedefliyor.

Sponsor görüşmeleri olumlu

Sponsorlarla yapılan görüşmelerin bir hayli olumlu devam etmesi transferin önünü açarken, Galatasaray'ın da pazarlıklarda eli rahatlıyor. Bu durumda da kısa süre içerisinde görüşmelerden olumlu sinyaller gelmesi bekleniyor.

TIKLAYIN - İrfan Can Kahveci'nin babası: Galatasaray'a gitmek istiyor

TIKLAYIN - İrfan Can transferinde yeni iddia: 6 milyon Euro ve yüzde 50 pay