Başakşehir Bilgievi öğrencileri mezun oldu

İSTANBUL, (DHA) -Kuruluşundan bu yana Bilgievi’ne devam ederek mezun olan öğrenciler bir araya geldi. 700 Bilgievi mezunun katıldığı programda tiyatro, müzik ve resim alanında yeteneklerini sergileyen öğrenciler izleyenler tarafından ilgiyle takip edildi.

Başakşehir Emin Saraç Bilgievi’nde gerçekleşen buluşma Bilgievi Mezunları Programı öğrencilerin yapmış olduğu resimlerin sergi açılışı ile başladı. Açılışı gerçekleştiren Yasin Kartoğlu ve beraberindekiler sergideki tüm resimleri gezerek detaylı inceledi. Sergi sonrası konser veren yedi Bilgievin’den mezun müzik öğrencilerinin gösterisi büyük beğeni topladı.

Programda tiyatro gurubunun doğaçlama olarak sergilediği performans ayakta alkışlandı. Duygu ve kelime geçişleri ile bir kareografi yaratan ekip keyifli anlar yaşattı. Soru cevap şeklinde başkanla sohbet etme şansı yakalayan Bilgievi mezunları merak ettiklerini başkanla paylaştı.

BİLGİEVİ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET MUTLULUĞU

Müzik gösterisinde solistlik yapan Şahintepe Bilgievi öğrencisi Yusuf Altundağ, “7 yıl Şahintepe Bilgievi’ne devam ettim. Tiyatro ve müzik başlamam için en temel bölümler oldu. Öncesinde sokakta top koşturmaktan başka bir şey yapmıyorduk” dedi. Bilgievleri’nde hazırlanarak Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanan Melisa Melis Yücal ise, “Ben de Bilgievleri’nde kemanla başladım ama devam ettiğim lisemde komisyon ve çello çalmama karar verdim. Sağ olsun başkanımızın desteği ile de bir çello sahibi oldum ve eğitimime devam edebiliyorum” dedi.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KARTOĞLU’NDAN RESİM ATÖLYESİ MÜJDESİ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da gençleri bu mutlu gününde yalnız bırakmayarak öğrencilerin mezuniyet performansını yakından takip etti. Kartoğlu, “Sizler bizim gururumuzsunuz. Bilgievleri’nin başarısı hep konuşulurdu bugün bir kez daha tanık olduk. Göstermiş olduğunuz performansların profesyonel performanstan hiçbir farkı yok. İcra ettiğiniz sanat dallarını nerede devam ettirebileceğinizi soruyorsunuz. Tiyatro ve müzikle ilgili akademiler kurduk. İnşallah resim üzerinde böyle bir çalışmamız olacak. Gençlik merkezi ve kütüphane inşaatı başlayacak. İçerisinde sanat atölyeleri ve spor alanları olacak. Kitap kafelerimiz açılacak. 1. Etap’ta açılması için hazırlıkları devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SPOR ADASINI KURACAĞIZ”

Sadece sanatsal faaliyetler değil spor faaliyetleri içinde çalışıyoruz diyen Yasin Kartoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Olimpiyat parkı etrafında Türkiye’nin en büyük spor adasını kuracağız. İçerisinde ata sporları dahil dev bir tesis olacak. 4 milyon metrekarelik bir alan olacak. Daha net anlaşılması için şöyle ifade edeyim. Beyoğlu ilçesinin yarısı kadar bir spor adası olacak. İnşallah bu yıl içerisinde çalışmalarına başlayacağız. Benim gençlerden istediğim Başakşehirli olduklarının bilincine varması ve ‘Ben Başakşehirliyim’ cümlesini gururla söylemeleri. Başarıya ulaşmada tam karar verme zamanlarınızdasınız. Sadece yaşadığınız ülke için kendiniz için de faydalı olmalısınız. Siz başarılı olursanız zaten memleketinize katkı sağlayabilirsiniz.”

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