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Eğitim

Başakşehir Belediyesi ilçedeki okullara ‘Türkçe Sokağı' kuruyor

İSTANBUL, (DHA) - BAŞAKŞEHİR’DEKİ okullarda öğrencilerin okuma alışkanlık ve kültürlerinin geliştirilmesi için açılan “Z Kütüphaneler” den sonra yeni bir uygulama başlatıldı

26 Şubat 2018 13:35

İSTANBUL, (DHA) - BAŞAKŞEHİR’DEKİ okullarda öğrencilerin okuma alışkanlık ve kültürlerinin geliştirilmesi için açılan “Z Kütüphaneler” den sonra yeni bir uygulama başlatıldı. Artık Başakşehir’de bulunan okullarda ‘Türkçe Sokağı’ da olacak.

İTO Akşemsettin Ortaokulu’nun Türkçe öğretmenleri ve okul yöneticileri önderliğinde öğrencilerle birlikte hazırladıkları “Türkçe Sokağı” ve “Bilişim ve Teknoloji Laboratuvarları” Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz tarafından açıldı.

Büyük edebiyat üstadlarının fotoğraflarının sınıf kapıları ve öğrenci dolaplarını süslediği, yazar ve şairlerin eserlerinden bölümler ve kitap okuma bankları ile donatılmış sokakta öğrencilere kitap okuma sevgisinin aşılanması amaçlandı.

‘Türkçe Sokağı’ açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu “Okullarımız tüm teknik donanımları ve vizyoner eğitimcileri sayesinde artık bambaşka bir noktaya geldi. Eğitimle birlikte benim de en çok önemsediğim konu gençlerin bir dünya görüşüne sahip olabilecekleri vizyonu kazanmaları. Kitaplar bizi gitmediğimiz yerlere götürüp, hiç karşılaşmadığımız insanlarla tanıştırır. Fikir çok güzel, hiç okumamış oldukları bir yazarı burada görüp merak edip okuyabilirler. Okul yöneticilerimizi ve bu işte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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