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Kültür-Sanat

Başak Sayan ve Azra Kohen arasındaki 'intihal' tartışmaları mahkemelik oldu; Kohen 'hakaretten' yargılanacak

26 Şubat 2021 16:00

T24 Haber Merkezi

Yazarlar Başak Sayan ve Azra Kohen arasındaki 'intihal' tartışmaları mahkemeye taşındı. Başak Sayan'ın Azra Kohen'e açtığı 'hakaret' davası İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

Başak Sayan'ın avukatı Zekeriya Çetin yaptığı açıklamada, Kohen hakkında 'hakaret' suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin tamamlandığını, davanın 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini söyledi. 

Sayan'ın avukatı Çetin'in açıklaması şöyle 

"Malumunuz üzere 21.12.2020 tarihli basın açıklamamızda Sayın Azra Özge Kohen’in İnstagram hesabının akış ve hikâye kısmından müvekkilimiz Sayın Başak Sayan’ın İnstagram hesabını da etiketleyerek “Yalancı, İftiracı, Art Niyetli, Tescilli Yalancı, Sürekli Belden Aşağı Vuran, Paylaşımlarını Görünce Sanırsınız ki İnsan” vb. şekilde müvekkilimiz Sayın Başak Sayan’a hakaretlerde bulunması sebebiyle yasal yollara başvuracağımızı siz değerli basın mensupları ile paylaşmıştık.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğumuz suç duyurusu neticesinde Sayın Özge Azra Kohen hakkında müvekkilime karşı yapmış olduğu hakaretler nedeniyle iddianame düzenlenmiş ve İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde yargılanmasına başlanmış olduğunu siz değerli basın mensupları ile paylaşıyoruz. "

Ne olmuştu? 

Azra Kohen, Başak Sayan’ın kendisine yine ‘intihal’ iması yaptığını iddia ederek Instagram hesabında meslektaşını etiketleyerek “yalancı, iftiracı, art niyetli” gibi paylaşımlar yapmıştı.

Bunun üzerine Başak Sayan avukatları aracılığıyla basına yolladığı açıklamada Azra Kohen’e dava açacağını duyurmuştu. 

 

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