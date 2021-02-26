Başak Sayan ve Azra Kohen arasındaki 'intihal' tartışmaları mahkemelik oldu; Kohen 'hakaretten' yargılanacak

T24 Haber Merkezi Yazarlar Başak Sayan ve Azra Kohen arasındaki 'intihal' tartışmaları mahkemeye taşındı. Başak Sayan'ın Azra Kohen'e açtığı 'hakaret' davası İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Başak Sayan'ın avukatı Zekeriya Çetin yaptığı açıklamada, Kohen hakkında 'hakaret' suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin tamamlandığını, davanın 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini söyledi. Sayan'ın avukatı Çetin'in açıklaması şöyle "Malumunuz üzere 21.12.2020 tarihli basın açıklamamızda Sayın Azra Özge Kohen’in İnstagram hesabının akış ve hikâye kısmından müvekkilimiz Sayın Başak Sayan’ın İnstagram hesabını da etiketleyerek “Yalancı, İftiracı, Art Niyetli, Tescilli Yalancı, Sürekli Belden Aşağı Vuran, Paylaşımlarını Görünce Sanırsınız ki İnsan” vb. şekilde müvekkilimiz Sayın Başak Sayan’a hakaretlerde bulunması sebebiyle yasal yollara başvuracağımızı siz değerli basın mensupları ile paylaşmıştık.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğumuz suç duyurusu neticesinde Sayın Özge Azra Kohen hakkında müvekkilime karşı yapmış olduğu hakaretler nedeniyle iddianame düzenlenmiş ve İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde yargılanmasına başlanmış olduğunu siz değerli basın mensupları ile paylaşıyoruz. "

Ne olmuştu?

Başak Sayan, Azra Kohen’in ‘Fi’ adlı romanında, kendi kitabı ‘Bağlanma Korkusu’ndan intihal yapıldığını öne sürmüştü. Ancak bilirkişinin benzerlik ve intihalin olmadığı yönündeki raporuyla Sayan’ın şikâyeti takipsizlikle sonuçlanmıştı.