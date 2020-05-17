Başak Dizer Tatlıtuğ: Gerçek modellerin yerini sanal mankenler aldı; markalar bu isimler için sıraya giriyor

Dünya Gazetesi'nin dijital dergisi Hafta'da yazan Başak Dizer Tatlıtuğ, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği alanlardan olan moda sektöründe, dijital top model ve influencer'ların hiç olmadığı kadar revaçta olduğunu belirterek, "Defilelerin de yakında online olarak bu sanal ortamda, sanal mankenler üzerinden yapılacağını düşünüyorum. Alışveriş zaten online. Bazı meslekler alışkanlıklar ortadan kaybolacak gibi." ifadelerini kullandı.

Başak Dizer Tatlıtuğ, Shudu, Lil Miquela, NouNoouri gibi dijital karakterler için Vogue, Calvin Klein, Dior gibi ünlü firmaların sıraya girdiğini de sözlerine ekledi.

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