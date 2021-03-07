Başak Demirtaş'tan 'İbrahim Zarap' paylaşımı: Tutukladık diyerek faili olduğunuz şeyi gizleyemezsiniz

Başak Demirtaş, Samsun'da vatandaşlar tarafından çekilen ve kamuoyuna yansıyan erkek şiddetiyle ilgili "Tutukladık diyerek faili olduğunuz şeyi gizleyemezsiniz" dedi.

Samsun'da boşandığı kadını öldüresiye dövdüğü kameralara yansıyan İbrahim Zarap'ın tutuklanmasıyla ilgili Başak Demirtaş Twitter hesabından şöyle yazdı:

"Videoyu sonuna kadar izleyemedim. Bu nasıl bir vahşettir böyle. Yeter artık! Bu iktidarın politikaları nedeniyle daha kaç kadın şiddete uğrayacak ve daha kaç kadın katledilecek? "Tutukladık" diyerek, faili olduğunuz şeyi gizleyemezsiniz!"

Samsun’da boşandığı kadını sokak ortasında öldüresiye döven İbrahim Zarap çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da davaya bakanlık olarak müdahil olacaklarını açıkladı.

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