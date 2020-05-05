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Başak Demirtaş: Selahattin'le konuştum; iyi ve moralliydi

05 Mayıs 2020 17:33

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi yapan eşi Başak Demirtaş " İyi ve moraliydi, tüm dostlara selamları vardı. Yarin sesinin ulaştığı her saniye ne kıymetli, bugünlerde" dedi.

Başak Demirtaş, yaklaşık 3,5 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Başak Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkese merhabalar. Selahattin ile konuştum bugün. İyi ve moralliydi, tüm dostlara selamları vardı. Yarin sesinin ulaştığı her saniye ne kıymetli, bugünlerde” diye yazdı. 

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