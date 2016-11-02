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Kültür-Sanat

Bas gitarın Bach’ı Victor Wooten İstanbul’da!

Beş Grammy ödüllü ABD’li müzisyen, besteci, yazar ve yapımcı Victor Wooten, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde, caz severlerle buluşacak

02 Kasım 2016 19:53

Tüm zamanların en iyi 10 basçısı arasında yer alan Victor Wooten, aile üyelerinden caz/funk davulcusu Dennis Chambers ve caz saksafoncusu Bob Franceshini’nin konuk sanatçı olarak yer aldığı “Victor Wooten Trio” gurubuyla, Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Solo kariyeri boyunca 10 albüm yapan Victor Wooten, dört telli bas gitarıyla bir orkestra formunda sesler yaratabilmesiyle de müzik dünyasında tanınıyor.

11-12 Kasım tarihlerinde, izleyicelere eşsiz bir caz deneyimi sunacak olan “Victor Wooten Trio” konserinin biletleri satışa çıktı.

 

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