Bas gitarın Bach’ı Victor Wooten İstanbul’da!

Tüm zamanların en iyi 10 basçısı arasında yer alan Victor Wooten, aile üyelerinden caz/funk davulcusu Dennis Chambers ve caz saksafoncusu Bob Franceshini’nin konuk sanatçı olarak yer aldığı “Victor Wooten Trio” gurubuyla, Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Solo kariyeri boyunca 10 albüm yapan Victor Wooten, dört telli bas gitarıyla bir orkestra formunda sesler yaratabilmesiyle de müzik dünyasında tanınıyor.

11-12 Kasım tarihlerinde, izleyicelere eşsiz bir caz deneyimi sunacak olan “Victor Wooten Trio” konserinin biletleri satışa çıktı.