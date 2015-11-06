Baş ağrısı tiplerine göre nedenleri

İnsanoğlu milattan öncesinden beri baş ağrısına çözüm arıyor. Bunun içinde bitkilerden tutun da başını sıkmak, patates bağlamak gibi geleneksel yöntemler de var.

Modern tıp ise öncelikle ağrının kaynağını bulmaya yöneliyor.

İşte baş ağrısını ciddiye almanız gerektiğini gösteren 6 tehlikeli sinyal ve bölgelere göre ağrı tipleri.

Dikkat etmeniz gerekenler

1. Kendine yardım rehberi: Bu rehber acı seviyenizi ve rahatsızlığınızın belirtilerini anlamanıza destek olacaktır.

2. Tehlikeli durumlar: Beyin tümörleri, kanama ve menenjit kendini baş ağrıları vasıtasıyla gösteren en tehlikeli rahatsızlıklardandır. Bu nedenle baş ağrılarının önemsiz olduğunu düşünüp onları görmezden gelmeyin. Eğer belirtileri önemser, önlem alırsanız ağrılar üzerindeki kontrolünüz artmış, iyileşme süreciniz ise kısalmış olacaktır.

3. Yardım alın: Daha önce hissetmediğiniz şiddette bir baş ağrısıyla karşı karşıyaysanız doktorunuza mutlaka danışmalısınız. Hastaneye gidecek kadar kötüleşmesini beklemenin size hiçbir yararı olmayacaktır.

4. Belirtiler: Baş ağrısının yanında yüksek ateş, mide bulantısı ve şiddetli boyun ağrısı şikayetleriniz de varsa durum sandığınızdan tehlikeli olabilir.

5. Baş ağrısı planı: Pek çok insan sıradan sebeplerle baş ağrısından muzdarip olabilir. Bu nedenler genellikle stres, yorgunluk ve sağlıksız yaşam biçimlerine bağlı olarak ortaya çıkar. Fakat tekrarlanan baş ağrıları dikkatli olmayı ve önlem almayı gerektirebilir.

6. Baş ağrısı: Baş ağrıları zaman zaman hayatınızdaki en dayanılmaz ve kontrolsüz ağrılardan biri haline gelebilir. Sıradan nedenlerin yanı sıra ciddi rahatsızlıkların belirtisi olarak da kendini gösterebilirler.