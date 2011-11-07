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Politika

Barzani'yle görüşmeyi kınıyoruz ANKARA (A.A)

07 Kasım 2011 18:28

-Barzani'yle görüşmeyi kınıyoruz ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Grup Gündoğarken'in üyesi çok önemli sanatçı İlhan Şeşen'in bestelemiş olduğu Ankara'ya abim gelmiş şarkısının, bugün Erbil'den abimiz gelmiş gibi algılayarak, bugünkü iktidar büyük bir sevinç duyduğunu görüşmelerle de önemli adımlar attığını kamuoyuyla paylaşmaya çalıştığını ileri sürdü. Bahçeli, parti genel merkezinde partililerle bayramlaştı.  Partililere seslenen Bahçeli, iki bayram arasında terör olaylarında aşırı bir tırmanmanın olduğunu, çok sayıda asker ve polisin hayatını kaybettiğini söyledi.  ''Bu acılı ortam, anlayabilirlerse terörle mücadelede bugünkü siyasi iktidara çok büyük bir cesaret vermiş olmasıdır'' diyen Bahçeli, ''Bugünkü iktidarın alabileceği her türlü terörle mücadele tedbirinin arkasında büyük Türk milleti vardır. Çünkü cenaze merasimlerinde bu isteğini ortaya koymuştur'' diye konuştu. Hükümetin terörle mücadelede kesin sonuç alabilecek tedbirler ortaya koymasını da isteyen Bahçeli, ''Halkın verdiği destek ve meclisin verdiği yetki tezkeresi ile örtüşerek, terörün kökünü mutlaka kazımalıdır'' dedi.  Bugünkü hükümetin terörle mücadele konusunda ''bir acziyet'' içerisinde olduğunu öne süren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Grup Gündoğarken'in üyesi çok önemli sanatçı İlhan Şeşen'in bestelemiş olduğu Ankara'ya abim gelmiş şarkısının, bugün Erbil'den abimiz gelmiş gibi algılayarak, bugünkü iktidar büyük bir sevinç duyduğunu görüşmelerle de önemli adımlar attığını kamuoyuyla paylaşmaya çalışmaktadır. Bu sebeple de ben bugünkü iktidarın son bayram arifesinde yapmış olduğu görüşmeleri şiddetle kınıyoruz. Irak Merkezi yönetimi dururken, sözde Kuzey Irak'ta oluşmuş olan bir yönetimi esas alarak, onunla terörle mücadele de ortak payda arayışını yanlış buluyoruz.  Barzani ziyarette bir yeri de eksik bırakmıştır. Kareyi tamamlaması gerekirdi. Sayın Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşmesini sağlayarak, bayramını Erbil'de geçirmek isteyen kişi, ağabeyleriyle geldi diye sevinen insanlara karşı emmi oğlunu da İmralı'da ziyaret etmesi gerekirdi. Onu yapmadan geri dönüyor. Dolayısıyla bir arabulucu sıfatı taşıdığını kendisi ifade ediyor. Böylelikle de arabuluculuk görevini yerine getirmenin huzuru ile Erbil'e dönüyor. Erbil ziyaretleri durdurulmalı. Irak hükümeti muhatap alınmalıdır. Irak hükümetini muhatap almak demek ABD'ye terörle mücadeledeki kararlılık bir kez daha ifade etmek, duyurmak demektir. Bu sivrisineklerle uğraşacağı yerine çok sayıda verdiğimiz şehitler karşısında ABD'ye Türk milletinin şuurunu ve kararlılığını bir kez daha ifade etmeli ve şunu demeli: Kuzey Irak'taki terörün arkasından elinizi çekin.''

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