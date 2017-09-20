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Barzani'nin oğlu: Bağımsızlığımızı tanıyacak çok ülke var

"Kürt yönetimi, bağımsızlık referandumunu zamanında yapmakta kararlı"

20 Eylül 2017 17:17

Irak Bölgesel Kürdistan Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani, 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumuyla ilgili, "Eğer Kürdistan bağımsızlığını ilan ederse tanıyacak birçok ülke var" dedi.

Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24 televizyonunda yayınlanan bir programa katılan Barzani, bağımsızlık referandumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Referandum için doğru zaman olduğunu söyleyen Barzani, "25 Eylül'de Kürdistan'da bağımsızlık referandumu yapılacak. Bağımsızlık referandumunun başka bir tarihe ertelenmesi için dünya ülkelerinden birçok heyet Kürdistan'a ziyarette bulundu. Heyetler, Kürdistan Başkanı Mesud Barzani ve siyasi liderlerden referandumun ertelenmesini istediler. Fakat bağımsızlığın ertelenmesi karşılığında sundukları hiçbir uluslararası garanti olmadığı için Kürt yönetimi, bağımsızlık referandumunu zamanında yapmakta kararlı. Eğer Kürdistan bağımsızlığını ilan ederse Kürdistan devletini tanıyacak birçok ülke var" diye konuştu.

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