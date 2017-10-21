Barzani'nin danışmanı: Haşdi Şabi'nin tanklarını imha ettik

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Bağdat’ın itirazlarına rağmen 25 Eylül’de bağımsızlık referandumuna gitti ve Kerkük’ü de halk oylamasına dahil etti. Referandumdan sonra Irak ordusu ve Haşdi Şabi’nin Kerkük’e yönelmesi üzerine IKBY, Kerkük’ü terk edip 2014 yılında IŞİD öncesi sınırlarına geri döndü. Dün (20 Ekim 2017) Irak güçlerinin Erbil'e 50 kilometre uzaklıktaki, Kerkük’te IKBY denetimindeki son ilçe olan Altınköprü’ye yöneldi. Bu hamle, daha önce Kerkük’ten sessiz bir şekilde çekilen IKBY peşmergelerini harekete geçirdi. Altınköprü’de peşmerge güçleri bu kez direniş gösterdi. Kürtçe ‘Pırde’ denilen Altınköprü’deki çatışmalarla ilgili olarak IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hawrami sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden açıklama yaptı. Hawrami, "Peşmerge güçleri, Haşdi Şabi’nin kullandığı Amerikan tankları ve humweeleri imha etti" dedi.

"Amerikan malı tank ve zırhlıları imha ettik"

Kürtçe ‘Pırde’ denilen Altınköprü’deki çatışmalarla ilgili olarak IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter’dan açıklamalar yaptı. Hawrami, “Peşmerge güçleri, Haşdi Şabi’nin kullandığı bir Amerikan tankları ve humweeleri imha etti. Bu bizim için Kürdistan’ın varoluşu için son kişi kalana kadar bir savaş” diye tweet attı. Hawrami, peşmerge komutanlığına dayanarak Haşdi Şabi’nin kullandığı 10 Humwee’nin ve bir Abrams tankının yok edildiğini ifade etti. Barzani’nin danışmanı, Şii milislerin Amerikan zırhlılarını kullandığını özellikle vurguladı. Irak Savunma Bakanlığı da peşmergenin Almanya tarafından DEAŞ’la mücadele için IKBY’ye verilen füzeleri merkezi hükümet güçlerine karşı kullandığını söyledi.