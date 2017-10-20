Haşdi Şabi: Kerkük sınırını geçmeyeceğiz

Irak güçlerinin pazar gecesi (15 Ekim 2017) başlattığı saldırı sonucunda Kerkük vilayetinin kontrolü bugün tamamen merkezi yönetime geçti. Saldırıya katılması tartışma yaratan Haşdi Şabi, "Kerkük il sınırları kesinlikle geçilmeyecek" açıklaması yaptı.

Irak ordusunun, bu sabah (20 Ekim 2017) Kerkük-Erbil yolundaki Pırde’de (Altınköprü) peşmergeyle çatışmadan sonra Kerkük vilayetinin tamamında kontrolü ele geçirdiği açıklandı. Haşdi Şabi yetkilisi Kerim Nuri ise Pırde’deki çatışmalar hakkında yaptığı açıklamada “Saldırıyla hedef, Kerkük il sınırlarını almaktı. Kesinlikle Kerkük il sınırları geçilmeyecek” dedi.

Rudaw’ın aktardığına göre, Kerim Nuri Haşdi Şabi’nin Pırde’ye yönelik saldırısıyla ilgili “Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Haydar Abadi, Kerkük il sınırlarını geçmememiz talimatı verdi” diye konuştu.

Peşmerge: Savunma yapıldı

Peşmerge Güçleri Genel Komutanlığı’ndan yapılan ilgili açıklamadaysa şu ifadeler kullanıldı:

“20 Ekim günü sabah saat 08.00’de Heşdi Şabi milisleri, Irak ordusuna verilen ABD yapımı silahlar ve İran’ın topçu desteğiyle Pırde’de, Peşmerge Güçleri’ne yönelik geniş çaplı bir saldırıda bulundu. Şimdiye kadar saldırılar püskürtülmüş, 10’dan fazla Hummer ve Abrams tank imha edilmiştir. Bu çatışmada Kürdistan Peşmerge Gücü kahramanca savunma yapmış, büyük bir şeref koymuştur ortaya. Görünen o ki bu saldırıyla, Irak hükümetinin Kerkük il sınırlarının sonuna kadar gelmesi amaçlanıyor.”