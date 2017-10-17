Barzani'den Kerkük operasyonu sonrası ilk açıklama: Kürdistan halkı bilsin ki gereken yapılacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesud Barzani, Irak ordusunun Kerkük bölgesine başlattığı operasyondan sonra ilk kez konuştu. Kerkük'te yaşananların bazı siyasi tarafların verdiği kararlardan dolayı gerçekleştiğini söyleyen Barzani, "Kürdistan halkı bilsin ki gereken yapılacaktır" dedi.

Barzani, Haşdi Şabi ile Iraklı güçlerin Kerkük'e düzenlediği operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Rudaw'ın aktardığına göre, Barzani açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çabamız, barışçıl şekilde amacımıza ulaşmaktı"

"Tarih boyunca Kürdistan halkının hakları çiğnenerek, zulme maruz kaldılar. Kürdistan halkı tarih boyunca kendi kimliğini korumak adına katliam ve soykırımlara uğradı. Kürdistan halkı bilsin ki gereken yapılacaktır.

Kürdistan halkı, barışçıl adımlar atarak hiçbir zaman savaş istemedi. Ancak savaşlara maruz kaldık. Tüm çabalarımız barışçıl bir şekilde amacımıza ulaşmaktı. Öncelikli amacımız her zaman asayiş ve Kürdistan halkının haklarının savunması oldu.

"Halkımızın kazanımları yeniden sağlanacak"

Kerkük’te yaşananlar, Kürdistan’daki bazı siyasi tarafların ve şahısların verdiği kararlardan dolayı yaşandı. Kürdistan halkı emin olsun ki gereken yapılacaktır. Halkımızın kazanımları, huzur ve güvenliği yeniden sağlanacaktır.

Şu anda ise, siyasi birliktelik, Kürdistan halkının birliği ve beraberliğini korumak adına tüm siyasi tarafların birlik olmasından yana ısrarcıyız.

"Evlatlarımızın kanı Kürdistan'ın özgürlüğü uğruna aktı"

Basın yayın kuruluşlarından isteğim; Kürdistan ve Irak arasında yaşanan söz konusu hassas süreci yurtsever ve ulusalçılık anlayışı çerçevesinde ele almalarıdır.

Dayanıklı Kürdistan halkı, yürekten inançlı ve gönüllü kahraman peşmergelerimiz ile başı dik şehit yakınları şunu iyi bilsinler; evlatlarımızın kanı Kürdistan’ın özgürlüğü uğruna aktı. Kürdistan’ın bağımsızlığı için yükselen çığlıkları tüm dünya duydu. Şehitlerimizin kanı boşa akmadı ve akıtmayacağız da."