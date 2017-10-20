Reuters: Irak güçleri Kürtlerle çatışma sonrası Kerkük vilayetinin tümünde kontrolü sağladı

Irak ordusu ve Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) milisleri bu sabah Kerkük vilayetinde Kürt peşmerge güçlerinin kontrolündeki son bölge olan Altınköprü'yü ele geçirmek için harekete geçti.

Ordu birlikleri ve milis güçleriyle peşmerge arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

Reuters haber ajansı 3 saat süren bir çatışmanın ardından Irak birliklerinin Altınköprü'yü ele geçirdiğini bildirdi. Ajansa göre böylece Irak güçleri Kerkük vilayetinin tamamında kontrolü sağlamış oldu.

Çatışmalar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı ile ilgili ise henüz bir bilgi yok.

Doğan Haber Ajansı da Irak ordusunun Altınköprü'yü ele geçirdiğini; çatışmalarda Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin havan ve top atışları yaptığının, peşmergenin de katyuşa füzeleri kullandığının görüldüğünü aktardı.

Kerkük kentinin 35 kilometre kuzeybatısındaki Altınköprü'de çoğunlukla Türkmenler ve Kürtler yaşıyor. Bölge, IKBY'nin başkenti Erbil'den de 50 kilometre uzaklıkta.

2014 koşullarına dönüş

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) silahlı gücü olan peşmergenin, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak'ta bazı bölgeleri kontrol etmeye başladığı 2014 yılı öncesinde yönetimi altındaki alanlara geri çekildiği belirtilmişti.

Irak ordusu ve milis gücü Haşdi Şabi'nin başlattığı operasyonla Kerkük'te kontrol peşmergenin elinden alınmış, vilayetteki petrol sahalarının denetimi de Bağdat yönetimine geçmişti.

IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlediği referandumda oy kullananların yüzde 92,7'si bağımsızlığa destek vermişti.

Bağdat yönetiminin "yasa dışı" olduğunu vurguladığı referandum öncesi BBC'ye konuşan IKBY Başkanı Mesud Barzani, "Kerkük için her bir Kürt savaşmaya hazır" demişti.