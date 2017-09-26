Barzani'den referandum sonrası ilk açıklama: Kürtleri tehdit etmeyi bırakın!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrası ilk kez konuşan Mesud Barzani, komşu ülkelerden çözüm için yardımcı olmalarını talep ederken "Kürdistan halkına, verdiği kurbanlara karşı cezalandırılma tehdidiyle yanıt verilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz" diye konuştu.Barzani referandumdan sonra yeni bir dönemin başladığını iddia ederken Irakhükümetine de çağrıda bulundu. 'Kürtleri tehdit etmeyi bırakın' ifadelerini kullanan Barzani, diyalog çağrısında bulundu.

Rudaw Türkçe'nin aktardığına göre Barzani'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:

Bu önemli günü bize nasip ettiği için Allah'a şükrediyoruz.

Liderlerimiz hasretle bu günü görmek istedi ancak şehit düştüler.

Kürdistan halkı, sabrınızla başarıyı kaydettiniz.

Yeni bir dönem başladı, bu Kürdistan halklarının başarısıdır.

Siz bağımsızlığa ‘Evet’, Enfal ve soykırıma ‘Hayır’ dediniz.

Verdiğiniz ‘Evet’ oyları hiçbir uluslararası yasaya aykırı değil.

Anayasa ihlal edildiğinden dolayı, kendi kaderimizi tayin etme hakkına sahibiz.

Kimse bize sitemde bulunmasın.

Irak'a, komşular ve uluslararası topluma özel bir mesajım; ciddi ve sakin bir şekilde yaşananları ele almalarını talep ediyorum.

Kürt — Şii ittifakının bittiğini haykıran siziniz.

Başarısız bir deneyimi sürdürmenin anlamı yok.

Irak hükümetine çağrım; yaptırım ve cezalandırma yerine diyaloga başlayalım.

İki taraf için de en iyi yol diyalogtur.

Hükümetler arası siyasi ihtilaflar, halk arasında gerginliğe yol açmamalı.

Komşu ülkelerden talebim; çözüm için yardımcı olmalarıdır.

İran ve Türkiye’nin kimsayal saldırı ve büyük göç zamanında sergilediği tutumu takdirle karşılıyoruz.

Son 25 yıldır kimseye tehdit olmadığımızı kanıtladık, herkesle barış seçeneğini seçtik.

Teröre karşı savaşta uluslar arası koalisyonun önemli bir tarafı olarak kalmaya devam edeceğiz.

Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan göçzedeler evlerine dönene kadar güvende olacaklar.

Kürdistan halkına, verdiği kurbanlara karşı cezalandırılma tehdidiyle yanıt verilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz.