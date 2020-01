Barzani'den Peşmerge'ye: Rojava'yı savunun

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Peşmerge’den Rojava’yı da korumalarını ve oradaki halka yardımcı olmalarını istedi. Barzani, "Peşmerge nasıl Irak’taki Kürdistan bölgesini savunuyorsa Rojava’yı da savunsun, onlara yardımcı olsun." dedi.

Ramazan Bayramı nedeniyle Suriye sınırında Dicle Nehri'nin batısındaki Peşmerge güçlerini ziyaret eden Barzani, "Suriye’deki Kürt bölgesini de koruyun" çağrısında bulundu.

Cihan'da yer alan habere göre Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Barzani’nin üst düzey komutanlarla birlikte Peşmergeyi ziyaret ettiği ve bayramlarını kutladığı belirtildi. Peşmerge karargahında bir toplantı yapan Barzani, Rojava’daki bugünkü durumun geçici olduğunu, Peşmerge’nin her türlü olasılık karşısında hazır bulunması gerektiğini kaydetti. Barzani, "Siz nasıl Irak Kürdistan’ını koruyorsunuz aynı şekilde Rojava’daki kardeşlerinizi de savunun ve onlara yardım edin” dedi. Peşmergeye mücadelesinden dolayı teşekkür eden Barzani, “ Hiçbir zaman hiç kimseye sitem etmek istemedik. Saldırılar zamanında da her zaman Peşmerge hazırdır ve vatanını savunacaktır. Peşmergelik kutlu bir güçtür, tarihtir. Peşmerge olan kişi her zaman böyle düşünür ve vatanını korur." ifadelerini kullandı.