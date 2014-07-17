Murat Karayılan'dan Barzani ve Talabani'ye IŞİD mektubu

Irak ve Suriye'de birçok kent ve sınırı elinde bulunduran Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı PKK liderlerinden Murat Karayılan'dan Barzani ve Talabani'ye IŞİD teklifi götürdü. Karayılan, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği saldırılar için, “Özellikle de Kerkük ve Şengal'de gerilla ile peşmergenin ortak savunma direnişi için olanak açın” demişti.

Radikal'de yer alan haberde ANF’ye konuşan Karayılan, IŞİD hareketinin Musul’u ele geçirmesiyle geliştirdiği hamlenin Ortadoğu’da yeni bir durum yarattığını belirterek, “Ortadoğu’daki dengeleri köklü bir biçimde değişikliğe uğratacak yeni bir süreci beraberinde gündeme soktu” dedi.

Karayılan, “Eğer YPG’nin direnişi olmasaydı şimdi Kuzey Suriye’de İslam devleti ile Irak’taki Sünni yapıların birleşiminden teşekkül bir ‘Irak-Şam İslam Devleti’ni ilan etme durumları olacaktı” diye konuştu.

IŞİD’in Kürt ulusal hakları karşıtı bir yapılanma olduğunu kaydeden Karayılan, “Bu tarihi aşamada gerilla ile peşmergenin saldırgan güçlere karşı ortak direnişi geliştirme olanaklarının yaratılması için KDP ve YNK yönetimlerine çağrı yapmak istiyorum; Özellikle Kerkük'te ve Şengal'de halkımızı savunma savaşına HPG güçlerinin de katılması için olanak açmaya çağırıyorum" diye konuştu.