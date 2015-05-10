Barzani: Türkiye'nin yardımı olmasaydı Kobanê'nin geri alınması mümkün olmazdı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Washington'daki temasları sırasında görüştüğü Amerikalı yetkililerin, Kürt peşmergelerin, Irak ordusuna sağlanan silah yardımlarından kendilerine düşen payı alacağına dair güvence verdiğini belirtti. Barzani, Türkiye ve ABD'nin yardımı olmasaydı, IŞİD'in Kobanê'den çıkarılmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Barzani, Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşunda verdiği konferansta, "Geçmişe gittiğinizde, 2007 yılında (mevcut Genelkurmay Başkanı) General Martin Dempsey Irak'ta görevliyken, Irak ordusu ne alıyorsa Kürt peşmergelerin de Irak ulusal savunma sisteminin parçası olarak kendine düşen payı alacağına dair sözler verilmişti ancak o tarihten bu yana ne bir kurşun ne bir silah parçası aldık" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mesut Barzani, "Bu konuyu (Amerikalı yetkililerle) konuştuk. Bunun (Peşmergelere paylarının verilmemesi) bir daha olmayacağına, bu konunun takipçisi olacaklarına dair güvenceler verildi. Daha önce bize bu türden resmi güvence verilmemişti. Bundan mutluluk duyduk. Ülkemize kendimizden emin ve umutla dönüyoruz" diye konuştu.

Amerikan haber ajansı AP'nin haberine göre de Barzani, Washington'da Amerikan yazılı medyasından bir grup gazeteciyle buluşmasında, "Şunu yinelemek isterim: Eğer bize kalsa bunları (ABD'nin silah yardımları) doğrudan almak isteriz. Pozisyonumuzdan geri adım atmadık. Silahların peşmergenin eline geçmesi gerektiğinde ısrarcıyız" ifadelerini kullandı. Ancak Barzani, Beyaz Saray ile Kongre arasında bu konudaki görüş ayrılığına karışmayacağını kaydetti.

'Türkiye ile ilişkilerin düzeyinden memnunum'

Bu arada Barzani, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin düzeyinden memnuniyetini dile getirerek, çözüm sürecini de desteklediklerini hatırlattı.

Barzani, "başlangıçta Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede bazı çekincelerinin bulunduğunu ama şimdi bunların azaldığını" belirterek, “(Kobanê'nin IŞİD'in elinden geri alınması) Türkiye ve ABD'nin işbirliği olmasaydı bu mümkün değildi" dedi.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin 2016 mali yılı için Ulusal Savunma Yetki Tasarısı'nın "IŞİD ile mücadele için yardım sağlanması yetkisinde değişiklik" kısmında, bu örgütle mücadelede Irak için öngörülen 715 milyon dolarlık fonun en az yüzde 25'inin Kürt peşmergeleri, Sünni yerel güvenlik güçleri ile Irak Sünni ulusal muhafızlarına doğrudan askeri yardımlar için kullanılması öngörülüyor.

ABD Kongresi her ne kadar Irak'ta bölgesel yönetime doğrudan askeri destek gönderme yönünde girişim başlatsa da Obama yönetimi, bu tür desteklerin Irak hükümeti vasıtasıyla olması gerektiğinde ısrarcı. "Birleşik bir Irak" isteyen yönetim, bu konuda politika değişikliğine açık görünmezken, bunu da Barzani ile görüşmelerinin tamamında ülkenin bütünlüğü ile DAEŞ ile mücadelede tüm koordinasyonların "Irak hükümetiyle" birlikte yapılması gerektiği yönündeki tekrarlı vurgularıyla ortaya koydu.