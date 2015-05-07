Barzani: 'Bağımsız Kürdistan geliyor'



IKBY Başkanı Mesut Barzani, Washington'da ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden ile görüştü.

Barzani, ABD'nin dış politikası üzerinde etkili düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'nde bir konuşma yaptı. Barzani konuşmasında terör örgütü IŞİD'le mücadele, Irak'ın geleceği ve Kürdistan'ın bağımsızlığı konularına değindi.

'Kürdistan'ın bağımsızlığı geriye gitmeyen bir süreç'

Irak'ın birliğinin zorunlu değil gönüllü olduğuna işaret eden Barzani, "Bağımsız Kürdistan kesinlikle geliyor" ifadesini kullandı. Mesut Barzani, Kürdistan'ın bağımsızlığını "devam eden, durmayan ve geriye gitmeyen bir süreç" olarak tanımladı.

Barzani, IŞİD'le mücadelede Peşmerge'nin etkin bir rol oynadığını, terör örgütüne karşı Bağdat hükümetiyle birlikte hareket ettiklerini vurguladı. Petrol gelirlerinin paylaşımına da konuşmasında değinen Barzani, gelirlerden bölgesel yönetimin payını alabilmesini beklediklerini söyledi.