Obama ve Barzani görüşmesine 'IŞİD'le savaş' damgası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin kritik Washington temasları başladı. Önceki gün Beyaz Saray’da Obama ve Biden’la yapılan toplantıya Kürt kaynakların önceden iddia ettikleri gibi Kürdistan’ın bağımsızlığı değil IŞİD’le savaş damga vurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani, Washington’da ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi. Görüşme öncesi basına bilgi veren Kürt kaynakların iddiasının aksine görüşmede Kürdistan’ın bağımsızlığı konusu gündeme gelmezken, Irak’ın birleşik yapısına vurgu yapılan Beyaz Saray’daki toplantıya IŞİD’le mücadele ve Kürt Yönetimi’nin ABD’den alacağı silah yardımları damga vurdu.

Tolga Tanış'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Barzani’nin Washington’daki resmi temaslarının Başkan Yardımcısı Joe Biden’la olan görüşmeyle başladığını aktardılar. Beyaz Saray’da iki saat sürdüğü belirtilen görüşmenin bir bölümüne de Başkan Obama’ın katıldığını belirttiler. Görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yayınlanan bilgi notunda şöyle denildi: “Toplantıda IŞİD’i geriletmek ve en nihayet yok etmek, Irak halkının ihtiyaçlarını ele almak ve ülkedeki tüm toplulukların işbirliğini teşvik etmek için devam eden politik girişimlerin statüsü dahil bir dizi konuyu görüştüler. Başkan Obama ve Başkan Yardımcısı Biden, ABD’nin Irak Kürdistan Bölgesi ve Kürt halkına devam eden, güçlü desteğini bir kez daha teyit ettiler.

Ayrıca Stratejik Çerçeve Anlaşması uyarınca ABD’nin Irak Anayasası’nda belirtildiği şekilde birleşik, federal ve demokratik Irak’a olan kalıcı bağlılığını bir kez daha teyit ettiler... Başkan Barzani, Musul’un düşmesinin ardından Erbil ve Irak Kürdistanı’nın diğer bölgelerini korumak için yapılan askeri harekât dahil, ABD’nin Kürt Peşmergelerine Irak hükümeti ve Irak güvenlik güçleriyle koordinasyon içinde sağladığı önemli askeri destek için Başkan Obama ve Başkan Yardımcısı Biden’a teşekkür etti. İki taraf da, Bağdat ve Erbil’le ilişkileri güçlendirmenin öneminde mutabık kaldılar ve bölgedeki şiddet yüzünden yerlerinden olan milyonlarca sivile destek sağlama konusundaki taahhütlerinin altını çizdiler.”

Beyaz Saray’daki görüşmenin ardından bir Kürt yetkili de, toplantıda bağımsızlık konusunun gündeme gelmediğini teyit etti.

Esad’dan yenilgi itirafı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kendisini devirmeye çalışan muhaliflere karşı verdikleri savaşta son dönemde bazı yenilgilere uğradıklarını dolaylı olarak kabul etti. Esad’ın bu açıklamaları, isyancıların başta Türkiye sınırındaki İdlib olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde ve güneyinde önemli bölgeleri ele geçirmesinin ardından geldi. Şam’daki bir okulda konuşan Suriye lideri Esad, “Bugün bir savaş veriyoruz, bir muharebe değil. Savaş bir muharebe değil, pekçok muharebe serisidir. Onlarca veya yüzlerce değil, binlerce muharebeden bahsediyoruz. Muharebelerin doğasında, ilerlemeler, geri çekilmeler, zaferler, mağlubiyetler, inişler ve çıkışlar vardır” dedi.

Haseki'de 16 YPG’li öldü

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseki vilayetinde Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı YPG’nin kontrol noktasına IŞİD’in düzenlediği saldırıda 16 YPG’linin öldüğü açıklandı. Çatışmanın yaşandığı bölge PYD’nin Rojava olarak adlandırdığı Suriye’nin kuzeyindeki üç kantondan en büyüğü olan Cezire çevresinde yer alıyor.

‘Hollanda silah yolladı'

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ambargo olmasına rağmen 2012 yılında Suriyeli muhaliflere silah yardımı yaptıklarını itiraf etti. Fransız araştırmacı Xavier Panon’un yeni çıkan “Fransız Diplomasisinin Arka Sahneleri” adlı kitabına göre Cumhurbaşkanı Hollande, “Doğru ellere gideceğinden emin olduğumuzda başladık. Ölümcül silahları bizim (istihbarat) servislerimiz sağladı” dedi. Panon’a göre muhaliflere çeşitli çapta toplar, makineli tüfekler, roketatarlar ve anti-tank füzeleri verildi.