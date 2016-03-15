Barzani: Lozan'dan beri devlet hayali kuruyoruz

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, “Ortadoğu'ya baktığınızda eski sınırlar sadece kâğıt üzerinde kalmış. Bölgedeki yeni gerçekler Ortadoğu haritasını yeniden çiziyor” dedi.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Ortadoğu’da sınırları yeniden düşünmenin zamanının geldiğini ve Kürtlerin bir devletinin olması gerektiğini söyledi.

Hürriyet'in Amerikan Philadelphia Media Network'ten aktardığı habere göre, Irak’ta Saddam’ın devrilmesiyle ortaya çıkan mezhep ayrılığının ülkeyi böldüğünü öne süren Barzani, “Ortadoğu’ya baktığınızda eski sınırlar sadece kağıt üzerinde kalmış. Bölgedeki yeni gerçekler Ortadoğu haritasını yeniden çiziyor” dedi.

Irak’ta gelecekte bir "Sünnistan" kurulması ihtimali bulunduğunu belirten Barzani, Suriye’de de hükümetin "barışçıl isyana şiddetle yanıt vermesinin" mezhep hatları boyunca ülkeyi böldüğünü söyledi. Artık Suriye’nin birleşmesinin çok zor olduğunu öne süren Barzani, “Kürtlere gelince 1923 tarihinde yapılan Lozan Antlaşması’ndan bu yana bağımsızlığı hayal ediyor. Söz konusu antlaşmada Osmanlı İmparatorluğu’ndan geri kalanlardan Kürtlere bir devlet sağlanması taahhüdüne uyulmadı” iddiasında bulundu. Barzani, eninde sonunda bir Kürt devletinin kurulacağını da savundu.

Kendi ‘Kürt devleti’ vizyonunun Iraklı Kürtleri kapsadığını söyleyen Barzani, ABD’nin Iraklı Kürtlerin bağımsızlığına destek vermediğinin hatırlatılması üzerine, “ABD bize karşı hareket etmez, karşı çıkmazsa, çok minnettar kalırız” dedi.