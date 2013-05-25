Mesut Barzani: Barışın başarıya ulaşması için Öcalan özgür olmalı

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, “Türkiye’deki barış sürecinin başarıya ulaşması için Abdullah Öcalan özgürlüğüne kavuşmalı“ dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de başlayan Kürdistan Ulusal Kongresi’nin 13. Genel Kurulu'nda ilk olarak Federal Kürdistan Bölge Başkanı Mesut Barzani’nin gönderdiği mesaj okundu.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Barzani’nin temsilcisi Hêmin Hewramî tarafından okundu. Barzani’nin mesajı şöyle:

"Kürdistan’ın dört parçasında halkımızın verdiği zorlu mücadelenin ardından bizler yeni bir dönemdeyiz. Kürt halkının meşru ve haklı mücadelesi bölge ile dünya çapında yeni bir aşama girdi, aydınlık bir gelecek için umudumuz büyük.

Karanlıklar dolu 20. yüzyılın tersine 21. yüzyıl Kürtlerin umutlarının gerçekleşeceği bir yüzyıl olacak. Bu kritik aşamada halkımızın haklı mücadelesini zafere ulaştırmak için birlik ve ortak çalışmaya ihtiyacımız var.

'Abdullah Öcalan özgürlüğüne kavuşmalı'

Türk hükümeti ve PKK arasındaki sürece de dikkat çekmek istediğini söyleyen Barzani “Bu başlayan sürecin derinleşmesi için çalışmalıyız. Her iki tarafa da barış sürecinin tamamlanması için bu süreci uzun soluklu sürdürme çağrısı yapıyorum. Çünkü barış, diyalog ve şiddetsiz bir mücadele Kürtlerin umutlarını gerçekleştirecek tek yoldur. Bu sürecin başarıya uluşması için Sayın Abdullah Öcalan özgürlüğüne kavuşmalı ve Türkiye’deki anayasada değişiklikler yapılmalı” dedi.

'Anlaşma korunmalı'

Suriye’deki krizin patlak vermesiyle Batı Kürdistan’daki güçleri bir araya getirmeye çalıştıklarını belirten Barzani, Hewlêr anlaşmasının “ulusal bir kazanım” olduğunu bildirdi. Barzani, Batı Kürdistan’daki güçlere de şu çağrıyı yaptı: “Herkesten Hewlêr anlaşmasına göre hareket etmesini ve kardeşçe birbirlerine yardım etmeli. Birbirlerine karşı şiddet ve baskı yöntemlerini kullanmayın. Kürtlerin birbirine karşı silah kullanmasını tam da Kürt düşmanlarının isteğidir.”

Bütün güçleriyle Doğu Kürdistan’daki barış girişimlerini de desteklediklerini söyleyen Barzani, Kürdistan’ın bu parçası için şu mesajı verdi: “Bu parçada da Kürt davasının ilerlemesini umut ediyorum. Bu yüzden Doğu’daki güçlerin birliği ve tek sesliliği çok önemli.”

Kürt halkının barış isteyen bir halkın olduğunu belirten Barzani son olarak şu çağrı yaptı: “Bölgenin barış ve huzura kavuşması için bütün devletler Kürt inkarından vazgeçmeli. Silahlanma rekabetine ve şiddete son verilmeli.

'Güney Kürdistan'da ulusal ve Kürdistan'ı kapsayacak kongre kurmalıyız'



Bu stratejinin Kürdistan’ın dört parçasındaki şartlara uygun şekilde şiddetten arınmış, barışçıl, siyasi, sivil ve diplomatik çalışmalar temelinde oluşturulmasını isteyen Barzani sözlerini şöyle sürdürdü: “En önemlisi bölge halkına barış, demokrasi ve birlikte yaşama mesajı vermeliyiz. Aynı zamanda halkımızın meşru haklarından da vazgeçmemeliyiz ve Güney Kürdistan’da ulusal ve Kürdistan’ı kapsayacak bir kongre kurmalıyız. Bütün Kürdistani güçlerden oluşacak bu kongre beklenmedik gelişmeler karşısında mücadele etmeli.“