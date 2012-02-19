Mesut Barzani: Kürtler'in haklarını elde etme zamanı gelmiştir

T24 - 'Artık Kürtler’in haklarını elde etme zamanı geldiğini' söyleyen Mesut Barzani, ''Kürt sorununun barışçıl yollar çözülmesi gerekiyor. Eğer biz barışa el atarsak önemli bir kazanım olur'' diye konuştu.

Erbil'deki konferansa, Bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani’nin yanı sıra, Barzani’nin davetlisi olarak BDP Genel başkanı Selahattin Demirtaş, DTK başkanı Ahmet Türk, bağımsız Milletvekilleri Leyla Zana, Aysel Tuğluk, BDP Milletvekilleri Sırrı Sakık ve Nazmi Gür de katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Kürdistan Cumhuriyeti’nin tarihi ve önemi üzerinde konuşarak, artık Kürtler’in haklarını elde etme zamanı geldiğini ve bu konuda karar almaları gerektiğini söyledi. Mesut Barzani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün gerçekler açığa çıkarmıştır ki, Kürt sorununun barışçıl yollar çözülmesi gerekiyor. Eğer biz barışa el atarsak önemli bir kazanım olur. Eğer diyalog yolunu seçersek komşu ülkeler ile uzun süreli ilişkiler olacak. Kürdistan’ın her parçasının kendine özgün özellikleri var ve hepsinin kendini kaderlerini tayin etme hakkı bulunuyor. Bazı satılmış kişilerin şu an Kürt tarihini karıştırmaya yönelik çaba içerisinde oldukları görülüyor. Biz bunların kim olduklarını ve ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz."

BDP, Talabani ve Barzani ile görüşecek

Mesut Barzani’nin davetlisi olarak Erbil’de bulunan BDP Genel başkanı Selahattin Demirtaş ve DTK Başkanı Ahmet Türk başkanlığındaki BDP ve DTK heyetinin konferanstan sonra Irak Devlet başkanı Celal Talabini ve bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani ile ayrı ayrı görüşecekleri belirtildi.