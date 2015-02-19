Barzani: Kerkük'e artık Irak ordusu giremez

Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Kerkük’ün “Peşmerge kanlarıyla” kurtarıldığını ve bölgede bir daha Irak ordusuna bağlı 12. Fırkanın giremeyeceğini söyledi.

Barzani, Kerkük’ü önceki gün ziyaret ederek kentin siyasi ve askeri yetkilileriyle basına kapalı üç saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. IKBY Başkanlığının resmi sitesinde yayımlanan açıklamada Barzani’nin toplantıdaki konuşmasına yer verildi.

Kerkük’te Irak ordusuna bağlı 12. Fırka’nın, tekrar Kerkük’te kurulmasından bahsedildiğini belirten Barzani, şöyle devam etti:

'Yanlış bir daha tekrarlanmayacak'

“Açıkça söylüyorum 12. Fırka bir daha Kerkük’e gelemez. Artık Kerkük’te herhangi bir fırka kurulmayacak. Böyle bir yanlış tekrarlanmayacak. Şu anki durum sayısız şehitlerimizin kanıyla sağlanmıştır. Kan dökülerek belirlenen bu sınırlara bir daha müdahale edilmesine izin vermeyiz. Herkesin bu realiteyi iyi bilmesi ve göz önünde bulundurması gerekiyor.

Kürtlerin, Kerkük’te işgalci olarak gösterilmek istendiğini anlatan Barzani, şunları ifade etti: Her şey karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla olacaktır. Verdiğimiz kurbanlara rağmen dediğimiz olacak iddiasında değiliz. Ancak Kerkük halkının verdiği karara herkes saygı gösterecek.”

IŞİD’e karşı mücadelede sadece kendi belirledikleri bölgelerde savaşan Peşmerge güçlerinin Kerkük’ü korumaya devam edeceğini söyleyen Barzani, şehrin bir “Kürt şehri” olduğunu iddia etti.

'Kerkük, Kürt ve Kürdistani bir şehir'

“Kürtler, Kerkük’ü işgal etti’ sözüyle çok karşılaşıyorum. Kerkük, Kürt ve Kürdistani bir şehirdir. Kürtler başından beri buradaydı, bu şehrin halkıydı. Peşmerge buradaydı. Bu konuda tartışma olmaz. Kerkük’ü koruduk, işgal etmedik.”Şii Heşdi Şabi’nin IŞİD’e karşı savaşta kendilerine yardım edebileceğini söyleyen Bölgesel Yönetim Başkanı, “Bundan sonra da ne zaman ihtiyaç olursa gerek Şii, Sünni gerekse de Irak ordusundan güçlerin gelmesini talep ederiz. Ortak savunma yaparız. Ancak herkesin kendi yerini ve konumunu çok iyi bilmesi gerekiyor.” Barzani ayrıca, “Düşman ilk zamanlar silah olarak bizden üstündü. Bu doğru. Fakat bir süredir Peşmergenin eline de iyi silahlar geçti” ifadesini kullandı.

Merkezi hükümet istemiyor

Haziran 2014’te IŞİD’in Musul’u işgal etmesinin ardından Barzani yönetimi, 2003 yılından beri hak iddia ettiği başta Kerkük olmak üzere birçok bölgede kontrolü ele geçirmişti. Barzani, IŞİD’in işgalini bahane ederek kontrolü ele geçirdiği bölgelerde Irak merkezi Hükümeti’nin otorite kurmasına da karşı çıkıyor.

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