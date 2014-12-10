Barzani: Bin IŞİD de gelse Kürdistan'ın bağımsızlık mücadelesi sürecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık ve referandumdan geri adım atmayacaklarını söyledi. Barzani "Yüz IŞİD, bin IŞİD de gelse Kürdistan bölgesinin bağımsızlık ve referandum süreci devam edecek."

Selahaddin (Masif) ilçesindeki başkanlık sarayında Kobanê'den dönen peşmerge komutanlarıyla bir araya gelen Mesut Barzani, Musul'un düşmesi, Irak eski Başbakanı Nuri Maliki'nin hataları, IŞİD'le mücadele ve Kürt bölgesinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IŞİD'e karşı Kobanê'den Celevle'ye kadar bin 50 kilometrelik bir sınır hattında savaştıklarını anlatan Barzani, "İlk başlarda olumsuz bir durumla karşılaştığımız doğrudur. Fakat bu savaştır kardeşlerim. Savaşta bazen kazanırsınız, bazen de kaybedersiniz. Kimi zaman düşmanı bozguna uğratırsınız, kimi zaman da kaçmak zorunda kalırsınız. Ama önemli olan iradenin diri kalmasıdır, iradenin kırılmamasıdır. Kürdistan halkının iradesi kırılamaz" diye konuştu.

Dünyada peşmergenin isminin geçmediği bir toplantı olmadığını belirten Barzani, 'hilafet askerleri' adı verilen ve yabancılardan oluşan birliklerin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) silahlı güçlerinin eliyle bozguna uğratıldığını kaydetti.

‘IŞİD, El-Kaide'nin uzantısıdır’

IŞİD' için "El-Kaide'nin uzantısıdır" nitelemesinde bulunan Barzani, şunları söyledi:

"IŞİD, yeni bir örgüt veya teşkilat değildir. Usame Bin Ladin'in ölümünden sonra bazı ihtilaflardan dolayı ayrılan bir gruptur. Fakat hedef ve fikir olarak ikisi de aynıdır. IŞİD'in, bir yıl önce Irak'ta belli bir kitlesi vardı ve Musul'un batısına doğru geldiler. Orada 3-4 birlik oluşturmak istediler. O dönem ABD Bağdat Büyükelçisi, Dr. Roj Nuri Şavez ve Ammar el-Hekim aracılığıyla Irak Başbakanı Nuri Maliki'ye haber gönderdim. Daha sonra kendim de telefon açtım. Bu örgütün bölge için çok tehlikeli planları olduğunu söyledim. Gelin birlikte bu tehlikeyi önleyelim, örgüt henüz güçlenmeden bir çare bulalım dedim. Ancak Maliki, beni hiç dinlemeden, 'Sen Kürdistan'a göz kulak ol, burayı merak etme, herşey kontrol altında' dedi."

‘Musul'u almak IŞİD'in aklından bile geçmezdi’

"Musul'u alabilecekleri IŞİD militanlarının akıllarının ucundan bile geçmezdi" diyen Barzani, "IŞİD, Musul'un 15 kilometre batısındaki Baduş Hapishanesi'nde tutulan örgüt elemanlarını kurtarmak için gelmişti. Maliki'nin Ali Gaydan ve Abud Gamber isminde iki generali vardı. Ona göre bu iki general, bütün yeryüzünü onun için ele geçirecekti. İki general de orada bulunan askeri birliğe gelmişti. Ancak iki-üç 120 mm’lik havan topu bulundukları merkezin yakınına düşünce araçlarına binip kaçtılar. Dicle Nehri'nin bu tarafına geldiler. Onlar kaçınca askerler de kaçtı ve karışıklık meydana geldi. Musul halkı zaten bıkmıştı" şeklinde konuştu.

‘Irak ordusu 2 saat içinde kar gibi eridi’

Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Musul'dan Tikrit'e kadar Sünnilerin bir ayaklanması gibi oldu. Maliki’nin oluşturduğu ki ben buna Irak ordusu diyemiyorum. Çünkü bu, Maliki'nin ordusuydu. Irak hükümeti, ABD ve NATO'nun, 10 yıl boyunca eğitmek için emek harcadığı ordu, 2 saat içinde kar gibi eridi. Savunma da göstermediler. Tabii IŞİD, oraya gelince 2 bin kişi dahi yoktular. Örgüt militanları, manzarayı görünce hemen vaziyete el koydular ve şehri ele geçirdiler. Bunlar olurken, Kürdistan siyasi partileri olarak toplandık ve sınırlarımızı koruma kararı aldık. 'IŞİD, bize saldırmadığı sürece biz de saldırmayacağız' dedik. Çünkü Maliki, iş yapılacak ve beraber hareket edilecek bir adam değildi."

‘Hesapları tutmadı’

Barzani, IŞİD'in, Kürt bölgesine saldırmasını beklemediklerini dile getirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"IŞİD'in, Kürdistan'a saldırısının iki amacı vardı: Birincisi, referandum ve bağımsızlık süreci çok ileri bir aşamaya gelmişti. Bu süreci çökertmek istediler. Ancak yüz IŞİD, bin IŞİD de gelse Kürdistan bölgesinin bağımsızlık ve referandum süreci devam edecektir. Bu konuda geri adım atmayacağız. İkincisi, ki bu Sünnilerin de körü körüne IŞİD'i onaylamasına ve destek vermesine yol açmıştır, Kürdistan idaresi dışındaki Kürt bölgeleri meselesidir. Yani Irak Anayasası'na göre 140. madde kapsamındaki bölgelerdir. Onlara göre IŞİD, bütün bu bölgeleri ele geçirecekti ve sorun da çözülmüş olacaktı. Fakat hesapları tutmadı. Çünkü ABD ve AB ülkelerinin, bu hızda gelip bize yardım edeceklerini ve peşmergenin, bu derece savunma yapacağını beklemiyorlardı. O yüzden pişman oldular."

IŞİD, saldırıları nedeniyle kayıp ve zararlarının büyük olduğuna dikkati çeken Barzani, "Fakat Kürdistan bölgesinin ağırlığı ve konumu da farklı bir yere taşındı. Bütün dünya liderleri, başkanları ve cumhurbaşkanları, peşmergenin insanlık adına savaştığını vurguladı. Davamız, haklı bir davadır. Halkımız da haklılığını bütün dünyaya ispatlamıştır. O nedenle bütün dünya desteğimize koştu" görüşünü dile getirdi.

Bağımsızlık tartışması

Haziran ayında Irak ordusunun çekilmesinin ardından peşmerge güçleri Kerkük'te kontrolü sağlamıştı. O tarihten bu yana Kerkük'ün güvenliğini peşmerge güçleri sağlıyor.

Barzani Haziran ayı sonlarında Kerkük ve diğer sorunlu bölgelerde, Irak Anayasası'nın 140. maddesi çerçevesinde referanduma gideceklerini, BM’den de bu konuda destek beklediklerini söylemişti. Dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin Barzani'nin referandum mesajına sert tepki göstermesi sonucu gerilim daha da yükseldi.

IŞİD'in Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgelerine saldırmasının ardından ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon IŞİD'i hedef alan hava saldırılarına başladı. Irak'ta 30 Nisan'daki seçimlerin ardından Haydar İbadi'nin Irak Başbakanı olması ve son olarak da petrol gelirlerinin dağılımı meselesinde de anlaşmaya varılması Bağdat-Erbil arasındaki gerilimi yumuşattı.

Al Jazeera ve AA