Kerkük'te 78 IŞİD militanı öldürüldü

Kerkük'ün Tuzhurmatu İlçesi'nde IŞİD'in elinde bulunan 6 köye Irak ordusu ve Şii milisler tarafından düzenlenen operasyonda 78 IŞİD'li öldürüldü.

Felat Bozarslan'ın DHA'da yer alan haberine göre, Kerkük Polis Müdürü Serhat Kadir'e yönelik kent merkezinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda Kadir, yara almadan kurutulurken, 2 çocuk öldü.

Irak ordusuna bağlı askerler bu sabah Şii ve Türkmen milislerin de desteğiyle IŞİD'in elinde bulunan Kerkük'ün Tuzhurmatu İlçesi'ne bağlı 6 köye operasyon düzenledi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede Ebu Hasan ve Hilava köyleri IŞİD'ten geri alındı. Çatışmalarda 78 IŞİD'linin ölü ele geçirildiği belirtilirken, bazı IŞİD'lilerin de kaçamayarak teslim olduğu belirtildi. Bölgede çatışmaların sürdüğü öğrenildi.