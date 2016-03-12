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Politika

Barzani: Bağımsızlık için ya yok olacağız ya da kanımız pahasına başaracağız

"Ankara’ya gidip onların gönlüne göre konuşmam"

12 Mart 2016 16:19

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, . Barzani, “Ne İran’a gidip bir şey derim, ne de Ankara’ya gidip onların gönlüne göre konuşurum. Amerika’da da söyledim, biz sadece kendi davamızın sahibiyiz. Bağımsızlık için ya bu kez hepimiz yok olacağız ya da kanımız pahasına başaracağız” dedi.

Barzani, Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 19’uncu Kadro Eğitim Devresi’nde konuştu.

Rudaw'ın haberine göre Barzani'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

“Daha önce de belirtmiştim, bu kez kanımız dökülecekse, bağımsızlık için dökülecektir. Bu yüzden dökülen hiçbir kanın boşa gitmesine izin vermeyeceğiz. Bağımsızlık hakkımızdır, onun için çalıştık, vazgeçmeyeceğiz. Kimin ilan ettiği önemli değil, bir çocuk dahi ilan etse tebrik edeceğiz ki, ‘Oğlumun kanı niçin döküldü?’ diye soran bir şehit annesine cevap verebilelim.”

 

"Ankara’ya gidip onların
gönlüne göre konuşmam"

 

“Ne İran’a gidip bir şey derim, ne de Ankara’ya gidip onların gönlüne göre konuşurum. Amerika’da da söyledim, biz sadece kendi davamızın sahibiyiz. Bağımsızlık için ya bu kez hepimiz yok olacağız ya da kanımız pahasına başaracağız."

 

 

"Bütün dünya IŞİD’i yendiğimize şahittir"

 

“Bütün dünya IŞİD’i yendiğimize şahittir. İlk başta bazı bölgeleri kaybetmiş olmamız ölçüt değildir. Savaşta önemli olan zaferdir. Çünkü kaybettiğimiz bölgelerin hepsini Peşmerge Güçleri koalisyonun desteğiyle geri aldı."

Yolsuzlukla mücadele ve reform konularına da değinen Barzani, “Reform yapmazsak yok oluruz. Reform atağında bize bilgi verecek, yardım edecek herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Hükümet ve Temiz Eller Komisyonu ile reform konularını görüştüklerini söyleyen Barzani, “Yaklaşık 20 dosya oluşturduk. Üzerinde çalışılırsa iyi olur, çalışılmazsa kendim gidip başında bizzat duracağım” diye konuştu.

Ekonomik krizi atlatacaklarına emin olduğunu söyleyen Barzani, Kürdistan Yurtseverler birliği (KYB) ile krizin çözümü için bir mekanizma oluşturacaklarını ve durumun eskisi gibi olmayacağını kaydetti.

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