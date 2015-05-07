Barzani: Bağımsız Kürdistan geliyor

IKBY Başkanı Mesud Barzani Atlantik Konseyi'nde, "Kendi geleceğini belirleme fırsatı referandumla Kürt halkına verilmeli. Bu da şiddetten uzak şekilde, barış, koordinasyon ve anlayış içinde olmalı. Ancak o zamana kadar da sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız. Ne zaman olacağını söyleyemem ama bağımsız Kürdistan geliyor. Referandumumuz olacak ama şimdi IŞİD ile mücadeleyle uğraşıyoruz, o nedenle ertelendi ama yapılacak" diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "kendi geleceğini belirleme fırsatının, referandumla Kürt halkına verilmesi gerektiğini ama bunun da şiddetten uzak, barış, koordinasyon ve anlayış içinde olması gerektiğini" söyledi.



Barzani, Washington temasları kapsamında Atlantik Konseyi'nde konuştu. Bölgede IŞİD'in yeni bir terör örgütü değil El Kaide'nin uzantısı olduğunu ancak El Kaide'ye ek olarak şovenizm yaptıklarını belirten Barzani, IŞİD'in insanlık, tarih, özgürlük ile tüm insani ve demokratik değerlere karşı olduğunu gösterdiğini vurguladı.



Barzani, bu örgüte karşı elde ettikleri başarılardan gurur duyduklarını dile getirerek, "peşmergenin ön cephede özgür dünya için savaştığını, IŞİD'in yenilmez olduğu mitini sona erdirdiğini ve örgütü 20 bin kilometrekareden temizlediğini" kaydetti.



"Kürtlerin Kobani'den Hanekin'e,IŞİD ile bin 500 kilometre uzunluğunda bir alanda savaştığını" ifade eden Barzani, bu mücadelenin de bir bedeli olduğuna dikkati çekti.



Barzani, IŞİD ile mücadelede bin 200 peşmergenin öldüğünü, 7 bininin de yaralandığını, buna ek olarak maddi ve moral kayıpları yaşandığını belirtirken, bunun yanında, IŞİD'ten kaçan insanlarla Suriyeli mülteciler için güvenli bölge haline geldiklerini ve şu anda yerlerinden edilenler ile Suriyeli mültecilerin sayısının yerel nüfusu geçtiğini anlattı.



Barzani, "İnsani ve ulusal sorumluluğumuz var ama aynı zamanda, bize çok ağır bir yük getiriyor ve bunu sadece kendi başımıza kaldıramayız" dedi.



'Silah ve mühimata ihtiyacımız var'





"IŞİD ile mücadelenin kararlı şekilde devam etmesi ve sonlandırılabilmesi için peşmergelerin hâlâ silah ve mühimmata ihtiyacı olduğunu" belirten Barzani, bu kapsamda Bağdat, ABD ve koalisyon ortaklarıyla uygun programların ortaya konulması noktasında istişarelere devam ettiklerini söyledi.



ABD Başkanı Barack Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve ABD yönetimine, IŞİD ile mücadelede destekleri için teşekkür eden Barzani, dünkü Beyaz Saray'daki toplantıda da Obama ile Biden'ın "peşmergenin doğru silah ve mühimmata sahip olmasını istediğini" gördüklerini ifade etti. Barzani, "Önemli olan silahlar, bunun hangi yollarla, nasıl geleceği o kadar önemli değil" diye konuştu.



'İlişkiler öncekilere göre çok daha iyi'





Barzani, bir soru üzerine, şu anki önceliğin IŞİD ile mücadele olduğunu belirterek, "Ama yeni federal hükümetle öncekine göre ilişkiler çok daha iyi" ifadesini kullandı.



Ancak hala sorunlar ve farklılıkların bulunduğunu dile getiren Barzani, "Yine de sorunların çözümü için iki taraf da ortak istek olduğuna inanıyoruz" dedi.



Barzani, petrol konusunda varılan anlaşmayı Bağdat'ın kabul etmesini ve gelirlerden bölgesel yönetimin payını alabilmesini beklediklerini ifade etti.

'Referandumumuz olacak'

Başka bir soru üzerine Barzani, IŞİD ile mücadele tüm Irak halkının birlik içinde olmasını gerektirdiğini, bunun da ülkenin ne kadar demokratik olacağına ve farklı kesimlerin bir araya yaşama başarısına bağlı olduğunu dile getirdi.



Barzani, bir soru üzerine, "Irak'ın Kürtler, Sünni ve Şii Araplar ve Türkler, Suriyeliler gibi diğer uluslar olmak üzere üç sütuna sahip olduğunu, kuruluşta da ülkenin Kürtler ve Arapların ortaklığına dayanacağı belirtilmesine rağmen bunun gerçekleşmediğini" savundu.



Uzlaşma konusundaki çabalarının devam ettiğini ifade eden Barzani, "Ama bu, bizim kendi geleceğimizi belirleme hakkımız için engel oluşturacağı anlamına gelmiyor. Kendi geleceğini belirleme fırsatı referandumla Kürt halkına verilmeli. Bu da şiddetten uzak şekilde, barış, koordinasyon ve anlayış içinde olmalı. Ancak o zamana kadar da sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



Barzani, "bağımsızlığa" dair bir soru üzerine, "Ne zaman olacağını söyleyemem ama bağımsız Kürdistan geliyor" ifadesini kullandı. Bunu, "devam eden, durmayan ve geriye gitmeyen bir süreç" olarak tanımlayan Barzani, "Referandumumuz olacak ama şimdi IŞİD ile mücadeleyle uğraşıyoruz, o nedenle ertelendi ama yapılacak, güvenlik durumları daha iyi olduğunda yapılacak" dedi.



'Musul'un kurtarılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız'



IŞİD'in Musul'daki varlığı sürdüğü müddetçe Kürt bölgesi, tüm Irak ve bölge için tehdit oluşturmaya devam edeceğine dikkati çeken Barzani, ancak buranın geri alınması noktasında da Musul ile Kerkük arasında bir bağlantı kurulmaması gerektiğini kaydetti.



Barzani, "Musul'un kurtarılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu noktada Bağdat, ABD ve koalisyonla istişarelerde bulunuyoruz" diye konuştu.



'Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var'





Bölgedeki diğer Kürtlerin durumuna yönelik soru üzerine ise Barzani, bölgedeki her bir parçanın kendine özgü yapısı bulunduğunu, barışçıl ve demokratik olan her türlü çözümleri desteklediklerini söyledi.



"Kobani'de olduğu gibi nerede bize ihtiyaçları olursa, diğer Kürtlere yardıma hazır" olduklarını belirten Barzani, "Çözüm sürecinde Türkiye'de de onlara (Kürtlere) yardım ettik ve ediyoruz. Bu sürecin sonuçlanacağını umuyoruz" dedi.



Barzani, Türkiye ile özellikle de ekonomik alanda olmak üzere iyi ilişkilerden memnuniyetini dile getirdi.